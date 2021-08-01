Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Volkan Ballı'nın futbol takımındaki görevleri sona erdi!

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de değişim rüzgarı devam ediyor. Takımın başına Vitor Pereira'yı getiren sarı lacivertli ekipte flaş bir gelişme yaşandı. Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı'nın futbol takımındaki görevleri son buldu. Başkan Ali Koç ile görüşen Volkan Ballı, Fenerbahçe Kulübü'nde çalışmaya devam edeceği öğrenildi.

AZİZ YILDIRIM "ONU GÖNDER" DEMİŞTİ!

Başkanlık seçimi öncesinde basın toplantısı düzneleyen Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, Volkan Ballı hakkında konuşmuştu. Yıldırım, "Ali Koç, bu Volkan Ballı'yı göndermezsen, ben onu, seninle beraber göndereceğim. Fenerbahçe'ye 3 Temmuz'da ihanet edenin, bu kulüpte işi yok." ifadelerine yer vermişti.

VOLKAN BALLI KİMDİR?

Volkan Ballı'nın adı ilk olarak 1997 yılında Türk Vatandaşlığı'na geçmesinde de büyük rol oynadığı Uche´yi 1993 yılında Fenerbahçe´ye getirmesi ile duyuldu.

Volkan Ballı, 2003 yılının Şubat ayında o dönem Fenerbahçe'de Teknik Direktör olan Oğuz Çetin'in isteği üzerine Fenerbahçe'de uzun yıllar sürdüreceği idari Koordinatörlük görevine getirildi.

Görev aldığı zamanlarda kadroya Uche, Anelka, Roberto Carlos gibi isimleri kazandıran Volkan Ballı, geçmiş dönemde Fenerbahçe'de 7 yıl boyunca "İdari Menajer" olarak görev almıştır. 4 dil bilen ve uluslararası maçlarda idari yönden büyük tecrübeye sahip olan Volkan Ballı'nın adı Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra, birçok kulüple çalıştı. Volkan Ballı uzun bir aradan sonra tekrardan Fenerbahçe'ye geri döndü.