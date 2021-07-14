İZLE | Volkan Demirel o teklife açık kapı bıraktı! "Tabii ki evet derim"

İZLE | Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Volkan Demirel, 20 yıllık kariyerinin ardından sarı lacivertlilerden ayrılma kararı aldı. Volkan Demirel, bu kararın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile beraber canlı yayına çıktı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Volkan, kendisine yöneltilen milli takım sorusuna, "Milli takımdan teklif gelirse ne düşünürsünüz?" sorusuna "Tabii ki kabul ederim, düşünmeme gerek yok. Milli takımdan teklif gelirse verilecek cevap zaten bellidir." dedi. | FB haberleri