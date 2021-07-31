Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Aleksandr Kokorin, Nathaniel Clyne, Andreas Pereira... | FB haberleri

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Aleksandr Kokorin, Nathaniel Clyne, Andreas Pereira... | FB haberleri

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe, Vitor Pereria ile hazırlıklarına devam ediyor. Serdar Dursun ve Steven Caulker'ı kadrosuna katan Fenerbahçe'de transfer listesi de genişliyor. Sarı lacivertli ekipte Aleksandr Kokorin, Nathaniel Clyne, Andreas Pereira'yı gündeme geldi. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve detayları... (FB haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 12:34 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 12:34
Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Aleksandr Kokorin, Nathaniel Clyne, Andreas Pereira... | FB haberleri

Vitor Pereria, Fenerbahçe için çıkarttığı raporu yönetime sundu. Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki idman ve hazırlık maçında eksikleri teşhis eden Portekizli teknik adamın raporuna göre Fenerbahçe'nin transfer listesi şu şekilde;

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Aleksandr Kokorin, Nathaniel Clyne, Andreas Pereira... | FB haberleri

ATAKAN DADAKDENİZ

Altay Bayındır'ın transfer olma ihtimaline karşı yeni bir kaleci arayan Fenerbahçe, Bursaspor'un genç file bekçisi Atakan Dadakdeniz'i gündemine aldı. Görüşmeler devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Aleksandr Kokorin, Nathaniel Clyne, Andreas Pereira... | FB haberleri

CEDRIC SOARES

Teknik direktör Vitor Pereira, hem 3-4-3'ün sağında hem de 4-4-2'de sağ bekte görev yapabilen vatandaşı Cedric'in kendileri için en uygun isimlerden biri olduğunu belirtti. Sarı-Lacivertliler'in bu transfer için belirlediği strateji ise satın alma opsiyonlu kiralama.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Aleksandr Kokorin, Nathaniel Clyne, Andreas Pereira... | FB haberleri

ALEKSANDR KOKORIN

Ocak ayında 4.5 milyon euro'ya Floransa ekibine giden 30 yaşındaki golcüyü sarı-lacivertliler dışında Süper Lig'den aralarında Başakşehir'in de bulunduğu bir kaç takıma önerdi. Kokorin, taraftar dövdüğü için hapis cezası aldı.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Aleksandr Kokorin, Nathaniel Clyne, Andreas Pereira... | FB haberleri

JEAN KEVIN AUGUSTIN

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, şu anda Fransa Lig 1 ekibi Nantes'ta forma giyen Fransız golcü Jean-Kevin Augustin ile ilgileniyor. Nantes ile iletişime yakın zamanda geçilecek

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Aleksandr Kokorin, Nathaniel Clyne, Andreas Pereira... | FB haberleri

AARON BOUPENDZA

Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde yer alan Hatayspor'un yıldızı Aaron Boupendza'dan kötü haber geldi. Hatayspor cephesi oyuncuya yurt dışından teklifler olduğunu duyurdu. Açıklamada, "8 milyon 150 bin Euro'dan aşağı vermeyi düşünmüyoruz." denildi.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Aleksandr Kokorin, Nathaniel Clyne, Andreas Pereira... | FB haberleri

NATHANIEL CLYNE

Sağ bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için İngiltere'den bir aday geldi. Daily Mail'de yer alan habere göre sarı-lacivertlilerin bu bölgedeki boşluğu doldurmak için Nathaniel Clyne'i listeye aldığı ileri sürüldü.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Aleksandr Kokorin, Nathaniel Clyne, Andreas Pereira... | FB haberleri

ANDREAS PEREIRA

Geçtiğimiz sezonu Lazio'da kiralık geçiren Andreas Pereira Fenerbahçe'nin gündemine geldi. İngiliz Daily Express gazetesinde yer alan habere göre Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki 10 numara için Manchester United'a kiralama teklifi yaptı.

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