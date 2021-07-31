Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Aleksandr Kokorin, Nathaniel Clyne, Andreas Pereira... | FB haberleri

Vitor Pereria, Fenerbahçe için çıkarttığı raporu yönetime sundu. Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki idman ve hazırlık maçında eksikleri teşhis eden Portekizli teknik adamın raporuna göre Fenerbahçe'nin transfer listesi şu şekilde;
ATAKAN DADAKDENİZ
Altay Bayındır'ın transfer olma ihtimaline karşı yeni bir kaleci arayan Fenerbahçe, Bursaspor'un genç file bekçisi Atakan Dadakdeniz'i gündemine aldı. Görüşmeler devam ediyor.
CEDRIC SOARES
Teknik direktör Vitor Pereira, hem 3-4-3'ün sağında hem de 4-4-2'de sağ bekte görev yapabilen vatandaşı Cedric'in kendileri için en uygun isimlerden biri olduğunu belirtti. Sarı-Lacivertliler'in bu transfer için belirlediği strateji ise satın alma opsiyonlu kiralama.