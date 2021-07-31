Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Aleksandr Kokorin, Nathaniel Clyne, Andreas Pereira... | FB haberleri

Vitor Pereria , Fenerbahçe için çıkarttığı raporu yönetime sundu. Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki idman ve hazırlık maçında eksikleri teşhis eden Portekizli teknik adamın raporuna göre Fenerbahçe'nin transfer listesi şu şekilde;

CEDRIC SOARES

Teknik direktör Vitor Pereira, hem 3-4-3'ün sağında hem de 4-4-2'de sağ bekte görev yapabilen vatandaşı Cedric'in kendileri için en uygun isimlerden biri olduğunu belirtti. Sarı-Lacivertliler'in bu transfer için belirlediği strateji ise satın alma opsiyonlu kiralama.