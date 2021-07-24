Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den sağ bek operasyonu! İşte listedeki o isimler

29 yaşındaki Sime Vrsaljko'nun bonservisi İspanyol ekibi Atletico Madrid'de... Hırvat yıldız, 2009'da Dinamo Zagreb'den Genoa'ya transfer olmuştu. Sassuolo ve Atletico Madrid formaları giyen Vrsaljko, 2018-19 sezonunu Inter'de kiralık olarak geçirmişti. Hırvatistan Milli Takımı'nın da formasını giyen Vrsaljko, geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla çıktığı 10 karşılaşmada 1 gol attı. Vrsaljko'nun Madrid ekibiyle olan sözleşmesi 2022'de sona eriyor.

Portekiz ekibi Guimaraes'in 26 yaşındaki Malili sağ beki Falaye Sacko, kariyerine CSK Bamako takımında başladı. 2016'nın ocak ayında Macaristan'ın Ujpest takımından Guimaraes'e transfer olan Sacko'nun güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon euro... Mali Milli Takımı formasını 15 kez terleten tecrübeli futbolcunun takımıyla olan kontratı 2024'te sona eriyor. Geride bıraktığımız sezon toplam 30 karşılaşmada görev alan başarılı isim, 1 asistlik katkı sağladı.

ALEIX VIDAL

Fenerbahçe'nin listesindeki isimlerden biri olan Aleix Vidal, son olarak Sevilla forması giydi. Sezon sonundan beri kulüpsüz olan 31 yaşındaki deneyimli sağ bekin güncel piyasa değeri 2 milyon euro... Kariyerinde Barcelona, Real Madrid altyapısı, Almeria ve Alaves gibi takımlarda forma giyen İspanyol yıldız, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda çıktığı 19 maçta 1 asist yaptı.