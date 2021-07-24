Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den sağ bek operasyonu! İşte listedeki o isimler

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den sağ bek operasyonu! İşte listedeki o isimler

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarında gaza basan Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira'nın isteği doğrultusunda kadrosuna bir sağ bek katmak için yoğun mesai harcıyor. Sarı-lacivertli kulüp, listesine önemli isimleri dahil etti. İşte Fenerbahçe'nin ilgilendiği o futbolcular... (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 12:40 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 12:40
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den sağ bek operasyonu! İşte listedeki o isimler

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına az bir süre kala Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hızlandı. Portekizli teknik adam Vitor Pereira'nın talebi üzerine sağ bek arayışında olan sarı-lacivertliler, gündemine birçok ismi dahil etmişti.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den sağ bek operasyonu! İşte listedeki o isimler

Bir an önce bu mevkiye takviye yapmak için yoğun mesai harcayan Fenerbahçe yönetiminin gündeminde önemli oyuncular var. İşte sarı-lacivertlilerin sağ bek listesi...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den sağ bek operasyonu! İşte listedeki o isimler

AURELIO BUTA

24 yaşındaki sağ bek, Belçika Ligi takımlarından Royal Antwerp forması giyiyor. Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olan Buta, kariyerine Benfica'da başladı ardından 2017'de kiralandığı Antwerp'e 2018'de kesin olarak transfer oldu. Angola asıllı Portekizli futbolcu, geride bıraktığımız sezon çıktığı 34 karşılaşmada 5 asiste imzasını attı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den sağ bek operasyonu! İşte listedeki o isimler

SIME VRSALJKO

29 yaşındaki Sime Vrsaljko'nun bonservisi İspanyol ekibi Atletico Madrid'de... Hırvat yıldız, 2009'da Dinamo Zagreb'den Genoa'ya transfer olmuştu. Sassuolo ve Atletico Madrid formaları giyen Vrsaljko, 2018-19 sezonunu Inter'de kiralık olarak geçirmişti. Hırvatistan Milli Takımı'nın da formasını giyen Vrsaljko, geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla çıktığı 10 karşılaşmada 1 gol attı. Vrsaljko'nun Madrid ekibiyle olan sözleşmesi 2022'de sona eriyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den sağ bek operasyonu! İşte listedeki o isimler

FALAYE SACKO

Portekiz ekibi Guimaraes'in 26 yaşındaki Malili sağ beki Falaye Sacko, kariyerine CSK Bamako takımında başladı. 2016'nın ocak ayında Macaristan'ın Ujpest takımından Guimaraes'e transfer olan Sacko'nun güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon euro... Mali Milli Takımı formasını 15 kez terleten tecrübeli futbolcunun takımıyla olan kontratı 2024'te sona eriyor. Geride bıraktığımız sezon toplam 30 karşılaşmada görev alan başarılı isim, 1 asistlik katkı sağladı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den sağ bek operasyonu! İşte listedeki o isimler

ALEIX VIDAL

Fenerbahçe'nin listesindeki isimlerden biri olan Aleix Vidal, son olarak Sevilla forması giydi. Sezon sonundan beri kulüpsüz olan 31 yaşındaki deneyimli sağ bekin güncel piyasa değeri 2 milyon euro... Kariyerinde Barcelona, Real Madrid altyapısı, Almeria ve Alaves gibi takımlarda forma giyen İspanyol yıldız, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda çıktığı 19 maçta 1 asist yaptı.

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