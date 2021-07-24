Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den sağ bek operasyonu! İşte listedeki o isimler

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına az bir süre kala Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hızlandı. Portekizli teknik adam Vitor Pereira'nın talebi üzerine sağ bek arayışında olan sarı-lacivertliler, gündemine birçok ismi dahil etmişti.
Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına az bir süre kala Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hızlandı. Portekizli teknik adam Vitor Pereira'nın talebi üzerine sağ bek arayışında olan sarı-lacivertliler, gündemine birçok ismi dahil etmişti.
Bir an önce bu mevkiye takviye yapmak için yoğun mesai harcayan Fenerbahçe yönetiminin gündeminde önemli oyuncular var. İşte sarı-lacivertlilerin sağ bek listesi...
AURELIO BUTA
24 yaşındaki sağ bek, Belçika Ligi takımlarından Royal Antwerp forması giyiyor. Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olan Buta, kariyerine Benfica'da başladı ardından 2017'de kiralandığı Antwerp'e 2018'de kesin olarak transfer oldu. Angola asıllı Portekizli futbolcu, geride bıraktığımız sezon çıktığı 34 karşılaşmada 5 asiste imzasını attı.
SIME VRSALJKO
29 yaşındaki Sime Vrsaljko'nun bonservisi İspanyol ekibi Atletico Madrid'de... Hırvat yıldız, 2009'da Dinamo Zagreb'den Genoa'ya transfer olmuştu. Sassuolo ve Atletico Madrid formaları giyen Vrsaljko, 2018-19 sezonunu Inter'de kiralık olarak geçirmişti. Hırvatistan Milli Takımı'nın da formasını giyen Vrsaljko, geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla çıktığı 10 karşılaşmada 1 gol attı. Vrsaljko'nun Madrid ekibiyle olan sözleşmesi 2022'de sona eriyor.
FALAYE SACKO
Portekiz ekibi Guimaraes'in 26 yaşındaki Malili sağ beki Falaye Sacko, kariyerine CSK Bamako takımında başladı. 2016'nın ocak ayında Macaristan'ın Ujpest takımından Guimaraes'e transfer olan Sacko'nun güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon euro... Mali Milli Takımı formasını 15 kez terleten tecrübeli futbolcunun takımıyla olan kontratı 2024'te sona eriyor. Geride bıraktığımız sezon toplam 30 karşılaşmada görev alan başarılı isim, 1 asistlik katkı sağladı.
ALEIX VIDAL
Fenerbahçe'nin listesindeki isimlerden biri olan Aleix Vidal, son olarak Sevilla forması giydi. Sezon sonundan beri kulüpsüz olan 31 yaşındaki deneyimli sağ bekin güncel piyasa değeri 2 milyon euro... Kariyerinde Barcelona, Real Madrid altyapısı, Almeria ve Alaves gibi takımlarda forma giyen İspanyol yıldız, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda çıktığı 19 maçta 1 asist yaptı.