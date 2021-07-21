Mert Hakan şov

Fenerbahçe yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürürken öne çıkan isimlerden biri de Mert Hakan Yandaş oldu. Geçen sezon Galatasaray'ın elinden kapılan başarılı oyuncu, beklenilen performansın gerisinde kalmıştı. Adı bir dönem gönderilecekler arasında dahi telafuz edilen 26 yaşındaki futbolcu, bu yıla süper bir giriş yaptı. Sarı-lacivertlilerin orta saha oyuncusu, Kasımpaşa maçında mükemmel futbolunu golle süsledi. Vitor Pereira'nın en beğendiği isimlerin başında geliyor. Yıldız isim "Bu sezon gerçek Mert Hakan'ı izletmek istiyorum. Hocamızın bizden istedikleri net. Daha iyi olup taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.