Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Aleix Vidal, Keita Balde, Roger Guedes...

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Aleix Vidal, Keita Balde, Roger Guedes...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... 2020-2021 sezonunda beklenen başarıyı yakalayamayan ve sezonu Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkacak. Teknik direktör koltuğuna Vitor Pereria'yı getiren Fenerbahçe, transferde de hareketli bir dönem geçiriyor. Listeye son olarak Aleix Vidal, Keita Balde, Roger Guedes gibi isimler dahil oldu. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve detayları... (FB haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2021 Perşembe 11:17
Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Aleix Vidal, Keita Balde, Roger Guedes... | FB haberleri

Vitor Pereria, Fenerbahçe ile 2. dönemine başlıyor. Sarı lacivertli ekip, Portekizli teknik adamı açıkladı. Fenerbahçe'de artık transferler teknik direktör ile koordinasyon içerisinde yapılacak. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi...

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Aleix Vidal, Keita Balde, Roger Guedes... | FB haberleri

ROGER GUEDES

Kanat ve forvete takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Çin Ligi takımlarından Luneng'de forma giyen 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Guedes'i kadrosuna katmak istiyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Aleix Vidal, Keita Balde, Roger Guedes... | FB haberleri

KEITA BALDE

Geçtiğimiz sezonu İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria'da kiralık geçiren Keita Balde'yi menajerler Fenerbahçe'ye önerdi. Monaco, Balde'yi satış listesine ekledi.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Aleix Vidal, Keita Balde, Roger Guedes... | FB haberleri

WAHBI KHAZRI

Golcü arayışlarını sürdüre Fenerbahçe, St. Etienne formaı giyen golcu futbolcu Wahbi Khazri ile ilgileniyor. Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, Saint-Etienne forması giyen Tunuslu golcü Wahbi Khazri'yi listenin en başına yazdı.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Aleix Vidal, Keita Balde, Roger Guedes... | FB haberleri

ALEIX VIDAL

Gökhan Gönül'ün ayrılığı ardından sağ bek transferi için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe, Barcelona ve Sevilla gibi kulüplerde de oynamış olan Aleix Vidal ile ilgileniyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Aleix Vidal, Keita Balde, Roger Guedes... | FB haberleri

FABIO MARTINS

Geçtiğimiz sezon Arap ekibi Al Shabab'ta kiralık oynayan 27 yaşındaki Fabio Martins, Fenerbahçe'nin gündemindeki yerini koruyor. Fenerbahçe, Braga ile bir kez daha görüşecek. Martins geçtiğimiz sezon, 27 karşılaşmada 9 kez fileleri havalandırdı, 4 de asist yaptı.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Aleix Vidal, Keita Balde, Roger Guedes... | FB haberleri

ALEXANDER SÖRLOTH

Trabzonspor'da gol kralı olan ve RB Leipzig'e yüksek bonservis karşılığında transfer olan Alexander Sörloth, beklentilerin altında kalmıştı. Fenerbahçe, Trabzonspor ile birlikte Sörloth'a talip oldu. Sörloth'un sarı lacivertli ekibin ilgisinden memnun olduğu belirtildi.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Aleix Vidal, Keita Balde, Roger Guedes... | FB haberleri

XERDAN SHAQIRI

Fenerbahçe'nin bir süredir gündeminde yer alan İsviçreli yıldız Xerdan Shaqiri, Fenerbahçe efsanesi Tuncay Şanlı ile bir araya geldi. Liverpool Echo gazetesi de Liverpool'da fazla şans bulamayan İsviçreli yıldızın sürekli forma giyeceği bir takıma gitmek istediğini belirtirken, adresinin Türkiye olabileceği dile getirdi.

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