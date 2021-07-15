Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Aleix Vidal, Keita Balde, Roger Guedes...

Vitor Pereria, Fenerbahçe ile 2. dönemine başlıyor. Sarı lacivertli ekip, Portekizli teknik adamı açıkladı. Fenerbahçe'de artık transferler teknik direktör ile koordinasyon içerisinde yapılacak. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi...
ROGER GUEDES
Kanat ve forvete takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Çin Ligi takımlarından Luneng'de forma giyen 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Guedes'i kadrosuna katmak istiyor.
KEITA BALDE
Geçtiğimiz sezonu İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria'da kiralık geçiren Keita Balde'yi menajerler Fenerbahçe'ye önerdi. Monaco, Balde'yi satış listesine ekledi.