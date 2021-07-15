Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Aleix Vidal, Keita Balde, Roger Guedes...

Gökhan Gönül'ün ayrılığı ardından sağ bek transferi için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe, Barcelona ve Sevilla gibi kulüplerde de oynamış olan Aleix Vidal ile ilgileniyor.

FABIO MARTINS

Geçtiğimiz sezon Arap ekibi Al Shabab'ta kiralık oynayan 27 yaşındaki Fabio Martins, Fenerbahçe'nin gündemindeki yerini koruyor. Fenerbahçe, Braga ile bir kez daha görüşecek. Martins geçtiğimiz sezon, 27 karşılaşmada 9 kez fileleri havalandırdı, 4 de asist yaptı.