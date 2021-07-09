Haberler Fenerbahçe Fabio Borini'nin yeni adresi belli oluyor! Fenerbahçe derken...

Fabio Borini'nin yeni adresi belli oluyor! Fenerbahçe derken...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerin, Vitor Pereira ile anlaşmadan önce el sıkıştığı iddia edilen Fabio Borini hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İddialara göre Fabio Borini, Fenerbahçe yerine İngiliz kulübüne transfer oluyor. İşte detaylar... | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2021 Cuma 21:48 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2021 Cuma 21:57
Fabio Borini'nin yeni adresi belli oluyor! Fenerbahçe derken...

Transfer döneminin ilk günlerinde ismi Fenerbahçe ile anılan Fabio Borini, İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham City'e transfer olmak üzere.

Fabio Borini'nin yeni adresi belli oluyor! Fenerbahçe derken...

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giyen deneyimli oyuncunun Birmingham City ile anlaşma sağladığını öne sürdü. Borini'nin kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Fabio Borini'nin yeni adresi belli oluyor! Fenerbahçe derken...

İSMİ FENERBAHÇE İLE ANILMIŞTI
Fatih Karagümrük forması giyen Fabio Borini, sezonun sona ermesinin ardından Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. O dönem konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, "Gitmek istemeyen oyuncularımız da var. Borini mesela kontrat uzatmak istedi. Borini'ye de bir sürü kulüpten teklif var, 1 yıl daha kontratı var aslında." demişti.

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