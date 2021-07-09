Fabio Borini'nin yeni adresi belli oluyor! Fenerbahçe derken...

İSMİ FENERBAHÇE İLE ANILMIŞTI

Fatih Karagümrük forması giyen Fabio Borini, sezonun sona ermesinin ardından Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. O dönem konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, "Gitmek istemeyen oyuncularımız da var. Borini mesela kontrat uzatmak istedi. Borini'ye de bir sürü kulüpten teklif var, 1 yıl daha kontratı var aslında." demişti.