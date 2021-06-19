Haberler Fenerbahçe Topbaşı 1 Temmuz’da

Topbaşı 1 Temmuz’da

’nın yeni sezonu açacağı tarih belli oldu. Sarı-lacivertliler 1 Temmuz’da sezonu açıp, 5 Temmuz’da Topuk Yaylası’na gidecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
Topbaşı 1 Temmuz’da
'de 2021-22 sezonu öncesi hazırlık programı belli oldu. Sarı-lacivertliler, 1 Temmuz'da yeni sezon için topbaşı yapacak. Sarı-lacivertli kulüpten apılan açıklama şöyle: "Profesyonel Futbol A Takımımız yeni sezon planlaması çerçevesinde 1 Temmuz'da hazırlıklarına başlıyor. Samandıra Can Bartu Tesislerimizdeki yenileme çalışmalarından dolayı Dereağzı Tesislerimizde topbaşı yapacak olan Takımımız, rutin sağlık kontrollerinin ardından kamp çalışmaları için 5 Temmuz tarihinde Serkan Acar Topuk Yaylası Kamp Tesislerine hareket edecektir."
SON DAKİKA