Topbaşı 1 Temmuz’da

Fenerbahçe'de2021-22 sezonu öncesi hazırlık programı belli oldu. Sarı-lacivertliler, 1 Temmuz'da yeni sezon için topbaşı yapacak. Sarı-lacivertli kulüpten apılan açıklama şöyle: "Profesyonel Futbol A Takımımız yeni sezon planlaması çerçevesinde 1 Temmuz'da hazırlıklarına başlıyor. Samandıra Can Bartu Tesislerimizdeki yenileme çalışmalarından dolayı Dereağzı Tesislerimizde topbaşı yapacak olan Takımımız, rutin sağlık kontrollerinin ardından kamp çalışmaları için 5 Temmuz tarihinde Serkan Acar Topuk Yaylası Kamp Tesislerine hareket edecektir."