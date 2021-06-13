Dirar için umut yeniler

Kanarya’da sözleşmesi süren ancak kadroda düşünülmeyen isimlerden birisi de Nabil Dirar. 35 yaşına gelen Faslı oyuncudan kurtulmak isteyen yönetimin umudu Süper Lig’e yeni yükselen takımlar. Giresunspor’un Dirar’la ilgilendiği belirtiliyor. Ocak ayında Brugge’a kiralanan Dirar, Belçika ekibinde 5 maçta şans bulabilirken skor katkısı yapamadı.
Kanarya'da sözleşmesi süren ancak kadroda düşünülmeyen isimlerden birisi de Nabil Dirar. 35 yaşına gelen Faslı oyuncudan kurtulmak isteyen yönetimin umudu Süper Lig'e yeni yükselen takımlar. Giresunspor'un Dirar'la ilgilendiği belirtiliyor. Ocak ayında Brugge'a kiralanan Dirar, Belçika ekibinde 5 maçta şans bulabilirken skor katkısı yapamadı.