Haberler Fenerbahçe Dirar için umut yeniler

Dirar için umut yeniler

Kanarya’da sözleşmesi süren ancak kadroda düşünülmeyen isimlerden birisi de . 35 yaşına gelen Faslı oyuncudan kurtulmak isteyen yönetimin umudu Süper Lig’e yeni yükselen takımlar. Giresunspor’un Dirar’la ilgilendiği belirtiliyor. Ocak ayında Brugge’a kiralanan Dirar, Belçika ekibinde 5 maçta şans bulabilirken skor katkısı yapamadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 06:50
Dirar için umut yeniler
Kanarya'da sözleşmesi süren ancak kadroda düşünülmeyen isimlerden birisi de . 35 yaşına gelen Faslı oyuncudan kurtulmak isteyen yönetimin umudu Süper Lig'e yeni yükselen takımlar. Giresunspor'un Dirar'la ilgilendiği belirtiliyor. Ocak ayında Brugge'a kiralanan Dirar, Belçika ekibinde 5 maçta şans bulabilirken skor katkısı yapamadı.
SON DAKİKA