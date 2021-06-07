Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçeli Pelkas için yeni iddia! Transfer teklifini yükselttiler ve...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçeli Pelkas için yeni iddia! Transfer teklifini yükselttiler ve...

'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, bir yandan başkanlık seçimleri, bir yandan da teknik direktör konusuyla ilgili yakından ilgilenirken, diğer yandan da gönderilecek oyuncular için gelen teklifleri değerlendiriyor. Geçtiğimiz sezon başında 'tan transfer edilen da, gösterdiği performansla 'nın önemli takımlarının dikkatini çekerken, kulüp yönetimi yıldız futbolcu için gelen teklifleri değerlendiriyor. Bu bağlamda ekiplerinden Olimpik , Yunan futbolcuyu kadrosuna katmak için Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulunmuştu. Sarı lacivertliler ilk teklifi redderken Lyon, fiyat yükseltti. İşte o rakam... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER) | haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2021 Pazartesi 18:10
Fenerbahçeli Pelkas için yeni iddia! Transfer teklifini yükselttiler ve...

Geçtiğimiz sezon başında 'tan 'ye 1.6 milyon euro bonservis bedeliyle transfe olan , sarı lacivertlilerde gösterdiği performans sonrası 'da önemli takımların transfer listesine girmeyi başardı.

Fenerbahçeli Pelkas için yeni iddia! Transfer teklifini yükselttiler ve...

Sezon başında Erol Bulut'un önerisi sonrası Emre Belözoğlu vasıtasıyla 'ye transferi gerçekleşen , takımının kritik maçlarında attığı goller ve asistlerle ön plana çıkmıştı.

Fenerbahçeli Pelkas için yeni iddia! Transfer teklifini yükselttiler ve...

Sezonun sona ermesiyle beraber yönetimi, geçtiğimiz sezon başarılı performans gösteren Attila Szalai, Pelkas, Ozan Tufan, Altay Bayındır gibi isimler için tavrını net olarak belli etmişti.

Fenerbahçeli Pelkas için yeni iddia! Transfer teklifini yükselttiler ve...

ASTRONOMİK TEKLİF GELMEDEN SATIŞ YOK
Başkanı Ali Koç, canlı yayında yaptığı konuşmada oyuncularını satmayı düşünmediklerini ancak yüksek meblağda teklif gelmesi halinde, masaya oturabileceklerini ifade etmişti.

Fenerbahçeli Pelkas için yeni iddia! Transfer teklifini yükselttiler ve...

Koç, kulübe gelen transfer tekliflerine ilişkin, "Bu sene belki de yine 15 milyon euroluk satışımız olabilir. Demek istediğim şu, önümüzdeki sezon bizi şampiyon yapacak kadronun, bu saiklerle kurduğumuz, birkaç sene müdahalesiz götürebilecek kadro şu an elimizde. Bu dediğim artıları, dokunuşları yapıp, elden çıkarmak istediklerimizi çıkardığımız takdirde Fenerbahçelilerin gurur duyacağı, üst üste şampiyonluklar kazanacak kadromuz hazır." demişti.

Fenerbahçeli Pelkas için yeni iddia! Transfer teklifini yükselttiler ve...

PELKAS YOLCU 'GİBİ'
Koç'un bu açıklamasının ardından 'a da tekliflerin gelidği ortaya çıkmış ve ekibi Olimpik 'un, yıldız futbolcu için kulübün kapısını çaldığı aktarılmıştı.

Fenerbahçeli Pelkas için yeni iddia! Transfer teklifini yükselttiler ve...

Fransız ekibinin yetkililerinin ilk etapta 'ye 6 milyon euroluk bonservis önerisinde bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Fenerbahçeli Pelkas için yeni iddia! Transfer teklifini yükselttiler ve...

F.BAHÇE REDDETTİ VE FİYAT ARTTI!
Bu teklifi reddeden yönetimine 'dan yeni bir cevap geldi. Fransız kulübü, için fiyat arttırımına gitti ve Fenerbahçe'ye 7.5 milyon euroluk yeni teklifini iletti.

Fenerbahçeli Pelkas için yeni iddia! Transfer teklifini yükselttiler ve...

F.BAHÇE EN AZ 10 MİLYON İSTİYOR
Bununla beraber yönetimi, Pelkas için kararını verdi. Sarı lacivertliler, Pelkas'ı 10 milyon eurodan aşşağıya satmaya yanaşmıyor.

Fenerbahçeli Pelkas için yeni iddia! Transfer teklifini yükselttiler ve...

%20'Sİ PAOK'A
Öte yandan , ile yaptığı kontratta, oyuncunun bir sonraki satışından %20'lik payı Yunan kulübüne vereceğine dair maddeyi imzalamıştı.

Fenerbahçeli Pelkas için yeni iddia! Transfer teklifini yükselttiler ve...

AL SHABAB DA İSTİYOR
Sarı lacivertli yıldızı ile beraber Suudi kulübü Al Shabab da istiyor ancak henüz resmi teklif 'ye iletilmiş değil.

Fenerbahçeli Pelkas için yeni iddia! Transfer teklifini yükselttiler ve...

Pelkas, bu sezon formasıyla toplamda 34 karşılaşmada boy gösterirken, 8 gol 8 asist üretmişti.

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