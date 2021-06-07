Koç, kulübe gelen transfer tekliflerine ilişkin, "Bu sene belki de yine 15 milyon euroluk satışımız olabilir. Demek istediğim şu, önümüzdeki sezon bizi şampiyon yapacak kadronun, bu saiklerle kurduğumuz, birkaç sene müdahalesiz götürebilecek kadro şu an elimizde. Bu dediğim artıları, dokunuşları yapıp, elden çıkarmak istediklerimizi çıkardığımız takdirde Fenerbahçelilerin gurur duyacağı, üst üste şampiyonluklar kazanacak kadromuz hazır." demişti.