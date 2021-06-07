Geçtiğimiz sezon başında PAOK'tan Fenerbahçe'ye 1.6 milyon euro bonservis bedeliyle transfe olan Dimitrios Pelkas, sarı lacivertlilerde gösterdiği performans sonrası Avrupa'da önemli takımların transfer listesine girmeyi başardı.
Sezon başında Erol Bulut'un önerisi sonrası Emre Belözoğlu vasıtasıyla Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşen Dimitrios Pelkas, takımının kritik maçlarında attığı goller ve asistlerle ön plana çıkmıştı.
Sezonun sona ermesiyle beraber Fenerbahçe yönetimi, geçtiğimiz sezon başarılı performans gösteren Attila Szalai, Pelkas, Ozan Tufan, Altay Bayındır gibi isimler için tavrını net olarak belli etmişti.