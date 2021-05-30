Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe atağa kalktı! 3 yıldız birden... (FB spor haberi)

Sarı-lacivertliler, geçen sezon sağ ve sol bekte yaşanan sıkıntı nedeniyle bu mevkileri güçlendirmeyi planlıyor.

Sağ bek için gündemdeki ismin 29 yaşındaki Sime Vrsaljko olduğu öğrenildi.

Bu sezon La Liga'da şampiyon olan Madrid'de 10 maçta forma şansı bulan Vrsaljko 1 gol attı ve 1 yıl daha bonservisi var.