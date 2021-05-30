Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe atağa kalktı! 3 yıldız birden... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: atağa kalktı! 3 yıldız birden... ()

Son dakika transfer haberi: 'i 3. sırada bitiren , yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Sarı lacivertlilerin Atletico Madrid'den başarılı sağ bek, 'den yıldız sol bek ve sözleşmesi biten savunma oyuncusu ile ilgilendiği belirtildi. İşte o isimler ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri ()

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe atağa kalktı! 3 yıldız birden... (FB spor haberi)

Sarı-lacivertliler, geçen sezon sağ ve sol bekte yaşanan sıkıntı nedeniyle bu mevkileri güçlendirmeyi planlıyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe atağa kalktı! 3 yıldız birden... (FB spor haberi)

Sağ bek için gündemdeki ismin 29 yaşındaki Sime Vrsaljko olduğu öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe atağa kalktı! 3 yıldız birden... (FB spor haberi)

Bu sezon La Liga'da şampiyon olan Madrid'de 10 maçta forma şansı bulan Vrsaljko 1 gol attı ve 1 yıl daha bonservisi var.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe atağa kalktı! 3 yıldız birden... (FB spor haberi)

Gökhan Gönül'ün yerine bu ismi düşünen Kanarya, gözden çıkardığı Novak'ın boşluğunu ise 'den ayrılacak 27 yaşındaki Bosnalı sol bek Sead Kolasinac ile doldurmayı planlıyor. Kolosinac, bu bezon 18 maçta 1 gol attı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe atağa kalktı! 3 yıldız birden... (FB spor haberi)

STOPERE BALBUENA

Savunmanın göbeğine de takviye yapacak için 2 yeni isim ortaya atıldı: Fabian Balbuena ve Lucas Martinez Quarta.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe atağa kalktı! 3 yıldız birden... (FB spor haberi)

29 yaşındaki Balbuena'nın West Ham'la sözleşmesi bittiği için bonservis bedeli bulunmuyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe atağa kalktı! 3 yıldız birden... (FB spor haberi)

Bu sezon 19 maçta oynayıp 1 gol atan Paraguaylı, 14 kez milli formayı giydi. 25 yaşındaki Arjantinli Quarta ise geçen yıl River Plate'den 6.3 milyon euro bonservis bedeliyle Fiorentina'ya geldi.

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