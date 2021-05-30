Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe atağa kalktı! 3 yıldız birden... (FB spor haberi)

Sarı-lacivertliler, geçen sezon sağ ve sol bekte yaşanan sıkıntı nedeniyle bu mevkileri güçlendirmeyi planlıyor.
Sarı-lacivertliler, geçen sezon sağ ve sol bekte yaşanan sıkıntı nedeniyle bu mevkileri güçlendirmeyi planlıyor.
Sağ bek için gündemdeki ismin 29 yaşındaki Sime Vrsaljko olduğu öğrenildi.
Bu sezon La Liga'da şampiyon olan Madrid'de 10 maçta forma şansı bulan Vrsaljko 1 gol attı ve 1 yıl daha bonservisi var.
Gökhan Gönül'ün yerine bu ismi düşünen Kanarya, gözden çıkardığı Novak'ın boşluğunu ise Arsenal'den ayrılacak 27 yaşındaki Bosnalı sol bek Sead Kolasinac ile doldurmayı planlıyor. Kolosinac, bu bezon 18 maçta 1 gol attı.
STOPERE BALBUENA
Savunmanın göbeğine de takviye yapacak Fenerbahçe için 2 yeni isim ortaya atıldı: Fabian Balbuena ve Lucas Martinez Quarta.
29 yaşındaki Balbuena'nın West Ham'la sözleşmesi bittiği için bonservis bedeli bulunmuyor.
Bu sezon 19 maçta oynayıp 1 gol atan Paraguaylı, 14 kez milli formayı giydi. 25 yaşındaki Arjantinli Quarta ise geçen yıl River Plate'den 6.3 milyon euro bonservis bedeliyle Fiorentina'ya geldi.