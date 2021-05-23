Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de gündem teknik direktör! Emre Belözoğlu...  (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: 'de gündem teknik direktör! ...  ()

Son dakika spor haberi: yönetimi, transfer çalışmalarının hız kazanmasının hemen öncesinde teknik direktör meselesini kesin olarak çözüme bağlamak istiyor. Başkan henüz kesin kararını vermese de yönetimin büyük çoğunluğu ve yakın çevresi 'nun kalması yönünde Koç'a baskı yapıyor. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri ()

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de gündem teknik direktör! Emre Belözoğlu...  (FB spor haberi)

Önümüzdeki sezon yapacağı nokta atış transferlerle ligin en güçlü kadrosunu kurmayı hedefleyen 'de "Teknik direktör kim olacak?" sorusunun cevabı için geri sayım başladı. Başkan teknik direktör için henüz kesin kararını vermese de yönetimin büyük çoğunluğu ve başkanın yakın çevresi ile devam etmesi için baskıyı artırmış durumda.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de gündem teknik direktör! Emre Belözoğlu...  (FB spor haberi)

ALİ KOÇ İKNA OLMAK ÜZERE

Takvim'in haberine göre; 'nun kulübün DNA'sı için uygun isim olduğu yönünde görüşler bildirilirken Koç'un da ikna olmaya yakın olduğu belirtiliyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de gündem teknik direktör! Emre Belözoğlu...  (FB spor haberi)

Başkan Koç ve kurmayları, transferlerin ve kadro yapılanmasının hız kazanmasının hemen öncesinde teknik direktör meselesinin çözüme kavuşması konusunda ise hemfikirler.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de gündem teknik direktör! Emre Belözoğlu...  (FB spor haberi)

TRANSFER LİSTESİNİ BİLE HAZIRLADI

'nun başarılı olduğu, uyum dönemi atlatılmak üzereyken yeni bir maceranın gereksiz olduğu fikri en çok kullanılan argümanlardan bir tanesi oldu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de gündem teknik direktör! Emre Belözoğlu...  (FB spor haberi)

Belözoğlu isminin kesinleşmesinin hemen ardından transfer çalışmaları hız kazanacak. Belözoğlu'nun transfer listesini verdiği de iddialar arasında.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de gündem teknik direktör! Emre Belözoğlu...  (FB spor haberi)

10 MAÇTA 7 GALİBİYET

'nin başında 10 maça çıkan , 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Sarı-lacivertliler, bu maçlarda 18 gol attı, 10 gol yedi.

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