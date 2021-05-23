Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de gündem teknik direktör! Emre Belözoğlu...  (FB spor haberi)

Önümüzdeki sezon yapacağı nokta atış transferlerle ligin en güçlü kadrosunu kurmayı hedefleyen Fenerbahçe'de "Teknik direktör kim olacak?" sorusunun cevabı için geri sayım başladı. Başkan Ali Koç teknik direktör için henüz kesin kararını vermese de yönetimin büyük çoğunluğu ve başkanın yakın çevresi Emre Belözoğlu ile devam etmesi için baskıyı artırmış durumda.