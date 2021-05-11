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Teknik Direktörü : 'teki bu zulme göz yumanlara yazıklar olsun

Direktörü , 'in, işgali altındaki Doğu 'te bulunan Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere saldırılarını kınadı. Belözoğlu, "Kudüs'teki bu zulme göz yumanlara da yazıklar olsun demekten başka söyleyecek bir şeyim yok." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 22:09
Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: Kudüs'teki bu zulme göz yumanlara yazıklar olsun

Direktörü , 'in, işgali altındaki Doğu 'te bulunan Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere saldırılarını kınadı.

Belözoğlu, a karşı oynayacakları maç öncesinde beIN Sports'a açıklamalarda buldu.

Kudüs'ten gelen görüntülerin dünyanın kanını dondurduğunu söyleyen Belözoğlu, "Bunun dini, ırkı ve inancı yok. İnanca saygısı olmayanların dünyada bence yeri de yok. Bu görüntüleri görmekten çok üzgünüm. Kudüs'teki bu zulme göz yumanlara da yazıklar olsun demekten başka söyleyecek bir şeyim yok." şeklinde konuştu.

Belözoğlu ayrıca "Dün 'de verdiğimiz şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ömür boyu bu acıyı yaşayacak ailesine sabırlar diliyorum. Yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.


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