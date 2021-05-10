Haberler Fenerbahçe İrfan 'Can suyu' oldu

İrfan 'Can suyu' oldu

Devre arasında ’den 7 milyon euro’ya transfer edilen Kahveci son iki haftadaki performansıyla Fenerbahçe’ye adeta can suyu oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
İrfan 'Can suyu' oldu
Genç yıldız, Erzurumspor maçında Valencia'ya yaptığı asistle sarı-lacivertli takımdaki ilk skor katkısını üretirken, adrese teslim şık ara paslarıyla alkış almıştı. Ankaragücü karşısında da çıkışını sürdüren Kahveci, Ekvadorlu futbolcuya son dakikada galibiyet golünün ortasını yaparak 3 puana imzasını attı. İrfan'ın pozisyonda omzuyla topu kontrol edişi ve sonrasında savunma arkasına kavisli ortası klasının da belgesiydi. Teknik heyet, fizik ve oyun gücünde de önemli yükseliş olan 'ın form tutmasından memnun olurken, başarılı isimden kritik son 2 maçta da çok şey bekliyor.
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