Haberler Fenerbahçe Fener bitti demeden bitmez

Fener bitti demeden bitmez

Başkent’te dün nefesleri kesen bir 90 dakika oynandı. Yenik duruma düşen Kanarya, Ozan’la eşitliği sağladı. da son dakika golüyle Fenerbahçe’yi yarışta tuttu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Fener bitti demeden bitmez

Eryaman Stadı'nda dün nefesler kesildi. 'ın 5 puan gerisinde girdiği son 3 haftaya galibiyetten başka yolu olmayan , karşısında 3. dakikada yenik duruma düştü. Başkent ekibine karşı etkili olamayan sarı-lacivertliler, 35'te Mert-Gökhan değişikliğinin ardından ilk yarının sonlarında beraberliği sağladı. Daha çok topla oynayan ve pozisyona giren Kanarya, üstünlüğünü ikinci 45'te de korudu.

TÜM RİSKLERİ ALDI
Fenerbahçe, ikinci yarıda pas yüzdesini artırdı ve daha etkili oldu. Teknik direktör , 79'da ise tüm kozlarını oynadı. , ve 'yu sahaya süren Belözoğlu; Ozan, Mesut ve 'yi oyundan çıkardı. Tüm riskleri alan Fenerbahçe, 7 dakika uzatmanın verildiği karşılaşmanın son saniyelerinde aradığı golü buldu. İrfan'ın ortasında düzgün bir kafa vuruşu yapan , Fenerbahçe'yi yarışta tuttu.

TAM 7 EKSİK VAR
Kanarya, Ankaragücü deplasmanına tam 7 eksikle çıktı. Sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz hafta son dakikada kadrodan çıkarılan ile birlikte tedavileri devam eden , , , , ve Mbwana Samatta kadroda yer almadı.

SON DAKİKA