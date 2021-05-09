Fener bitti demeden bitmez

Eryaman Stadı'nda dün nefesler kesildi. Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde girdiği son 3 haftaya galibiyetten başka yolu olmayan F.Bahçe, Ankaragücü karşısında 3. dakikada yenik duruma düştü. Başkent ekibine karşı etkili olamayan sarı-lacivertliler, 35'te Mert-Gökhan değişikliğinin ardından ilk yarının sonlarında beraberliği sağladı. Daha çok topla oynayan ve pozisyona giren Kanarya, üstünlüğünü ikinci 45'te de korudu.

TÜM RİSKLERİ ALDI

Fenerbahçe, ikinci yarıda pas yüzdesini artırdı ve daha etkili oldu. Teknik direktör Emre Belözoğlu, 79'da ise tüm kozlarını oynadı. Cisse, Thiam ve Gustavo'yu sahaya süren Belözoğlu; Ozan, Mesut ve Szalai'yi oyundan çıkardı. Tüm riskleri alan Fenerbahçe, 7 dakika uzatmanın verildiği karşılaşmanın son saniyelerinde aradığı golü buldu. İrfan'ın ortasında düzgün bir kafa vuruşu yapan Valencia, Fenerbahçe'yi yarışta tuttu.

TAM 7 EKSİK VAR

Kanarya, Ankaragücü deplasmanına tam 7 eksikle çıktı. Sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz hafta son dakikada kadrodan çıkarılan Serdar Aziz ile birlikte tedavileri devam eden Altay Bayındır, Sadık Çiftpınar, Nazım Sangare, Perotti, Sinan Gümüş ve Mbwana Samatta kadroda yer almadı.