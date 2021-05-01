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Son dakika spor haberleri: 'de 'dan şampiyonluk sözleri!

Teknik Sorumlusu , 0-0 sona eren maçı sonrası ilk idmanda oyuncularına seslendi. Futbolcularına inandığını söyleyen Belözoğlu, "Ben inanıyorum kupa ile taçlandıracaksınız. Size, takımımıza güveniyorum" dedi. Alanyaspor maçında kırmızı kart gören kaptan takım arkadaşlarından özür diledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 12:19
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan şampiyonluk sözleri!

'in 39. haftasında ile mücadele edecek 'de Futbol A Takım Direktörü , Aytemiz maçı sonrası yapılan ilk antrenmanda takımını etrafına toplayarak son maça ve son düdüğe kadar mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.

"HALA HER ŞEY MÜMKÜN"
"Fenerbahçe için her zaman ihtimal vardır" ifadelerini kullanan Belözoğlu, "Çok önemli 4 maça çıkacağız, yoğun maç temposunda oynayan oynamayan herkes hazır olacak, hala her şey mümkün. Sizler çok iyi takımsınız, kalan 4 maçta da her puana talip olacak ve kazanıp yolun sonunda kadar gideceksiniz. Ben inanıyorum kupa ile taçlandıracaksınız. Size, takımımıza güveniyorum" dedi.

Takım adına söz alan kaptan ise Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı arkadaşlarından ve teknik heyetten özür diledi.


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