Peşindeyim

Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında pes etmiyor. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3 golle geçerek Galatasaray'dan ikinciliği geri alırken, lider Beşiktaş ile farkı da yeniden 3'e indirdi. Özellikle ilk yarıda muhteşem oynayan Kanarya, gecenin yıldızı Enner Valencia ile biri penaltıdan iki, Attila Szalai ile de bir gol bulurken, attığından fazlasını ise kaçırdı. Kasımpaşa, kaleci Harun'un büyük hatasından Hajradinovic ile bulduğu golle oyunda kaldı.



PAŞA YETİŞEMEDİ



İstanbul ekibi ikinci yarıda Hadergjonaj'ın penaltısıyla farkı bire indirse de son bölümdeki çabaları puan almaya yetmedi. Bu sonuçla 72 puana ulaşan Fenerbahçe, 38. haftada perşembe günü deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise haftayı bay geçirecek. Fenerbahçe bu sezon ilk yarısında en fazla şut çektiği (14) ve bu şutlarda en fazla isabet bulduğu (9) Süper Lig maçını oynadı. İlk kez bir Süper Lig maçının ilk yarısında 3 gol attı. Kasımpaşa ise lig tarihinde Fenerbahçe'ye 28. kez mağlup oldu.