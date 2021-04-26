Haberler Fenerbahçe Peşindeyim

Peşindeyim

Sarı-lacivertliler, sezonun en iyi ilk yarısını oynadığı maçta (2) ve ile 3 puanı aldı. Paşa’ya Hajradinovic ve Hadergjonaj’ın (P) golleri yetmedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 06:50
Peşindeyim

, şampiyonluk yarışında pes etmiyor. Sarı-lacivertliler, 'de konuk ettiği 'yı 3 golle geçerek 'dan ikinciliği geri alırken, lider ile farkı da yeniden 3'e indirdi. Özellikle ilk yarıda muhteşem oynayan , gecenin yıldızı Enner ile biri penaltıdan iki, Attila ile de bir gol bulurken, attığından fazlasını ise kaçırdı. Kasımpaşa, kaleci Harun'un büyük hatasından Hajradinovic ile bulduğu golle oyunda kaldı.

PAŞA YETİŞEMEDİ

ekibi ikinci yarıda Hadergjonaj'ın penaltısıyla farkı bire indirse de son bölümdeki çabaları puan almaya yetmedi. Bu sonuçla 72 puana ulaşan Fenerbahçe, 38. haftada perşembe günü deplasmanda 'a konuk olacak. Kasımpaşa ise haftayı bay geçirecek. Fenerbahçe bu sezon ilk yarısında en fazla şut çektiği (14) ve bu şutlarda en fazla isabet bulduğu (9) maçını oynadı. İlk kez bir Süper Lig maçının ilk yarısında 3 gol attı. Kasımpaşa ise lig tarihinde Fenerbahçe'ye 28. kez mağlup oldu.

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