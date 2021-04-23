Altay hızlı geri dönecek

El bileği skafoid kemiği kırılan Altay Bayındır'ı ameliyat eden Prof. Dr. Ufuk Nalbantoğlu, genç kalecinin hızla iyileştiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Nalbantoğlu, "Altay kontrole geldi. Skafoid kırığı; erken tanı, doğru tedavi edildiğinde hastada herhangi bir olumsuz etken yok ise kaynamasında sorun olmaz. Altay bu durumun bilincinde, çim sahalara bir an önce dönmek üzere konsantre olmuş durumda, sınırlı kondisyon çalışmaları ile hazırlıklara başladı. Hızlı geri dönüş yolunda" ifadelerini kullandı.