Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır ameliyat oldu!

Fenerbahçe'de yapılan idmanda el bileğinde kırık tespit edilen Altay Bayındır, ameliyat edildi. Sarı-lacivertli kulüp, resmi internet sitesi üzerinden genç kalecinin operasyon sonrası fotoğafını paylaşarak bir de açıklama yayınladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanan kalecimiz Altay Bayındır, bugün ameliyat edildi. Başarılı bir ameliyat geçiren oyuncumuza geçmiş olsun diliyor, en kısa süre içinde eski sağlığına kavuşup, sahalara dönmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.