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Son dakika spor haberi: 'de kaleci ameliyat oldu!

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'nin, antremanda bileğinden sakatlık yaşayan genç kalecisi ameliyat edildi. Sarı-lacivertli kulüpten de konuya ilişkin açıklama geldi. ()

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 11:50
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır ameliyat oldu!

'de yapılan idmanda el bileğinde kırık tespit edilen , ameliyat edildi. Sarı-lacivertli kulüp, resmi internet sitesi üzerinden genç kalecinin operasyon sonrası fotoğafını paylaşarak bir de açıklama yayınladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanan kalecimiz Altay Bayındır, bugün ameliyat edildi. Başarılı bir ameliyat geçiren oyuncumuza geçmiş olsun diliyor, en kısa süre içinde eski sağlığına kavuşup, sahalara dönmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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