Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan ayrılan Belhanda'dan flaş Fenerbahçe hamlesi! Transfer...

Fenerbahçe 'de önemli bir gelişme yaşandı. Galatasaray ile yollarını ayıran Belhanda'nın menajeri Faslı oyuncuyu Fenerbahçe'ye teklif etti.

Takvim'in haberine göre, İstanbul'dan ayrılmak istemeyen Younes Belhanda 'nın çubuklu formayı giymek istediği net bir şekilde ifade edildi.

FENERBAHÇE KARAR İÇİN SÜRE İSTEDİ

Fenerli kurmaylar ise bu teklifi değerlendirmeye aldı ve karar için süre istedi. Belhanda'nın oynadığı 8 numaralı mevkide eksik olmamasına rağmen, Faslı oyuncu değerlendirmeye alınacak.



