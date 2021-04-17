Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan ayrılan Belhanda'dan flaş Fenerbahçe hamlesi! Transfer...

Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı. Galatasaray ile yollarını ayıran Belhanda'nın menajeri Faslı oyuncuyu Fenerbahçe'ye teklif etti.
Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı. Galatasaray ile yollarını ayıran Belhanda'nın menajeri Faslı oyuncuyu Fenerbahçe'ye teklif etti.
Takvim'in haberine göre, İstanbul'dan ayrılmak istemeyen Younes Belhanda'nın çubuklu formayı giymek istediği net bir şekilde ifade edildi.
FENERBAHÇE KARAR İÇİN SÜRE İSTEDİ
Fenerli kurmaylar ise bu teklifi değerlendirmeye aldı ve karar için süre istedi. Belhanda'nın oynadığı 8 numaralı mevkide eksik olmamasına rağmen, Faslı oyuncu değerlendirmeye alınacak.
KONU MASAYA YATIRILACAK
Sarı-lacivertli yönetim ve teknik patron ve sportif direktör Emre Belözoğlu, Belhanda'nın transferi konusunu birkaç gün içinde masaya yatıracağı ve net bir karara varılacağı öğrenildi.
Galatasaray ile 4 sene geçiren Younes Belhanda, 131 resmi maça çıktı ve rakip fileleri 22 kez havalandırdı. Belhanda, sarı-kırmızılı formayla 2 lig, 1'er de Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa sevinci yaşadı.