Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan ayrılan Belhanda'dan flaş Fenerbahçe hamlesi! Transfer...

Son dakika spor haberleri: 'dan ayrılan Belhanda'dan flaş hamlesi! Transfer...

'ın sözleşmesini tek taraflı feshederek yollarını ayırdığı ile ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Yıldız orta saha, menajeri tarafından ’ye teklif edildi. Sarı-lacivertli kurmayların konuyu masaya yatırma kararı aldığı belirtildi. Faslı futbolcu, Galatasaray'a gelmeden önce 'nın uzun süre transfer gündeminde yer almıştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan ayrılan Belhanda'dan flaş Fenerbahçe hamlesi! Transfer...

'de önemli bir gelişme yaşandı. ile yollarını ayıran Belhanda'nın menajeri Faslı oyuncuyu Fenerbahçe'ye teklif etti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan ayrılan Belhanda'dan flaş Fenerbahçe hamlesi! Transfer...

Takvim'in haberine göre, İstanbul'dan ayrılmak istemeyen 'nın çubuklu formayı giymek istediği net bir şekilde ifade edildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan ayrılan Belhanda'dan flaş Fenerbahçe hamlesi! Transfer...

FENERBAHÇE KARAR İÇİN SÜRE İSTEDİ
Fenerli kurmaylar ise bu teklifi değerlendirmeye aldı ve karar için süre istedi. Belhanda'nın oynadığı 8 numaralı mevkide eksik olmamasına rağmen, Faslı oyuncu değerlendirmeye alınacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan ayrılan Belhanda'dan flaş Fenerbahçe hamlesi! Transfer...

KONU MASAYA YATIRILACAK
Sarı-lacivertli yönetim ve teknik patron ve sportif direktör Emre Belözoğlu, Belhanda'nın transferi konusunu birkaç gün içinde masaya yatıracağı ve net bir karara varılacağı öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan ayrılan Belhanda'dan flaş Fenerbahçe hamlesi! Transfer...

ile 4 sene geçiren , 131 resmi maça çıktı ve rakip fileleri 22 kez havalandırdı. Belhanda, sarı-kırmızılı formayla 2 lig, 1'er de Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa sevinci yaşadı.

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