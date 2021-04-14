Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transferi resmen açıkladı! Ömer Faruk Beyaz Stuttgart'ta

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı-lacivertli kulüp, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz'ın, Almanya Bundesliga ekibi Stuttgart'la anlaşmaya vardığını açıkladı.

İşte o açıklama:

"Futbolcumuz Ömer Faruk Beyaz, Almanya'nın VfB Stuttgart kulübüyle anlaşmaya varmıştır. Sezon sonu kulübümüzle sözleşmesi sona erecek olan Ömer Faruk Beyaz'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

STUTTGART DA DUYURDU

Alman ekibi Stuttgart da Ömer Faruk Beyaz transferini resmen duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, 17 yaşındaki futbolcuyla 30 Haziran 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

ÖMER FARUK'TAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz, kariyeri için doğru bir seçim yaptığını söyledi. 17 yaşındaki futbolcu, "Bana duydukları güven için Stuttgart yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Ailem ve danışmanlarımla birlikte Stuttgart'ı seçtim, çünkü Stuttgart'ın genç oyunculara odaklandığı biliniyor ve kulübün gelişimi çok olumlu." dedi.

ÖMER FARUK BEYAZ KİMDİR?

Ömer Faruk Beyaz, 29 Ağustos 2003 İstanbul doğumlu. On numara mevkisinde oynayan genç futbolcu, en potansiyelli Türk futbolculardan biri olarak gösterilmektedir. 17 yaşındaki genç yıldız, 16 Haziran 2020 tarihinde Trabzonspor'a karşı oynanan maçın 87. dakikasında Garry Rodrigues'in yerine oyuna girerek Fenerbahçe forması ile ilk resmi maçına çıktı. 7 Temmuz 2020 tarihinde Gençlerbirliği'ne karşı oynanan maçın 86. dakikasında Tolgay Arslan'ın yerin oyuna girerek ilk lig maçına çıkmış oldu.12 Temmuz 2020 tarihinde Sivasspor ile oynanan lig maçında Fenerbahçe formasıyla ilk kez ilk 11'de yer aldı. Aynı zamanda Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de maça çıkan en genç oyuncu oldu.

ÜMİT MİLLİ TAKIM'A ÇAĞRILDI

24 Ekim 2017'de ilk kez Türkiye U-15 forması giydi. 11 maça çıkan Ömer Faruk, 4 gol kaydetti. Türkiye U-16 formasıyla 14 maçta 7 gol, Türkiye U-17 formasıyla 10 maçta 4 gol atmayı başardı. 21 Ağustos 2020'de Ümit Millî Takım'a çağrıldı.