Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi! O maçta dönecek

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Antalyaspor karşılaşmasında sol ayak bileğinden sakatlık geçirmişti.
Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Antalyaspor karşılaşmasında sol ayak bileğinden sakatlık geçirmişti.
Ayak bileğinde kısmi kas yırtılması meydana gelen Özil, Konyaspor, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Yukatel Denizlispor karşılaşmalarında forma giyememişti.
Geçtiğimiz günlerde düz koşulara başlayan Mesut Özil ile ilgili müjdeli haber de geldi.
FORMASINA KAVUŞUYOR
Sakatlığının ardından Samandıra'da düz koşulara başlayan Mesut Özil'in formasına kavuşacağı maç belli oldu.
28. haftadaki Antalyaspor maçında aldığı darbe sonrasında ayak bileğinden kısmi bağ yırtılması meydana gelen tecrübeli futbolcu, sakatlığından kurtuldu.
Bireysel çalışmalarda temposunu artıran Mesut, kısa süre içinde takımla birlikte idmanlara başlayacak.
Malatyaspor ve hafta sonu oynanacak Gaziantep maçlarında forma giyemeyecek olan Mesut'un Başakşehir karşılaşmasıyla birlikte kadroda yer alması bekleniyor. (Milliyet)