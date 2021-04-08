Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi! O maçta dönecek

Ayak bileğinde kısmi kas yırtılması meydana gelen Özil, Konyaspor , Gençlerbirliği , Beşiktaş ve Yukatel Denizlispor karşılaşmalarında forma giyememişti.

Geçtiğimiz günlerde düz koşulara başlayan Mesut Özil ile ilgili müjdeli haber de geldi.