Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi! O maçta dönecek

Son dakika spor haberi: 'ye müjdesi! O maçta dönecek

Son dakika haberi: 'in 28. haftadasında oynanan maçında aldığı darbe sonrası ayak bileğinde kısmi bağ yırtılması meydana gelen ; , , ve Yukatel karşılaşmalarında forma giyememişti. Tecrübeli futbolcunun sahalara döneceği karşılaşma belli oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 14:50
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi! O maçta dönecek

FORMASINA KAVUŞUYOR

Sakatlığının ardından Samandıra'da düz koşulara başlayan 'in formasına kavuşacağı maç belli oldu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi! O maçta dönecek

28. haftadaki maçında aldığı darbe sonrasında ayak bileğinden kısmi bağ yırtılması meydana gelen tecrübeli futbolcu, sakatlığından kurtuldu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi! O maçta dönecek

Bireysel çalışmalarda temposunu artıran Mesut, kısa süre içinde takımla birlikte idmanlara başlayacak.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi! O maçta dönecek

Malatyaspor ve hafta sonu oynanacak Gaziantep maçlarında forma giyemeyecek olan Mesut'un Başakşehir karşılaşmasıyla birlikte kadroda yer alması bekleniyor. (Milliyet)

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