Büyük umutlarla transfer olduğu F.Bahçe'de inişli-çıkışlı bir grafik çizen Samatta, öyle bir haftada sahneye çıktı ki, takımına hayat verdi. 28 yaşındaki futbolcu, lider Beşiktaş ile G.Saray'ın kaybettiği haftada sarı-lacivertlileri Denizli karşısında zafere götüren golü attı. Tam 70 gün sonra gol sevinci yaşayan Tanzanyalı oyuncu, Kanarya'nın ikinciliğe yükseldiği haftaya damga vurdu. 64. dakikada attığı kafa golüyle galibiyetin mimarı olan Samatta, bu sezon 5. kez rakip fileleri havalandırdı.

İLK ŞUTTA GOLÜ ATTI

Son golünü 21 Ocak'ta Kayserispor karşısında atan Samatta, bu sezon rakip fileleri havalandırdığı maçları Kadıköy Ülker Stadı'nda oynadı. Sarı-lacivertlilerin Kadıköy'de bu sezon en çok gol sevinci yaşayan futbolcusu olan 'Tanzanya Canavarı' uzatma anlarında yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı. Yıldız oyuncu, sahada kaldığı süre içinde 16 kez topla buluşurken, yüzde 69 pas yüzdesiyle oynadı. İsabetli ilk şutunda golü bulan Samatta, 14 ikili mücadelenin 6'sını kazandı, hava toplarının da 4'ünde başarılı oldu.

SZALAI BİLDİĞİNİZ GİBİ

Fenerbahçe'nin vazgeçilmezleri arasına giren Szalai, dün de öne çıktı. Yıldız futbolcu, özellikle 18. dakikada Sacko'nun uygun durumda şutuna engel olurken, yüksek pas yüzdesi ve yerinde hamleleriyle 90 dakikanın yıldızları arasına girdi.

VALENCIA ZORLADI AMA...

Denizli maçında Valencia, mücadelesiyle fark yaratan isimlerdendi. 18 ikili mücadelenin 11'ini kazanan Ekvadorlu, 2 kez uzaktan şutlarla kaleyi yokladı. Bu arada Valencia, 36'da topun rakibin eline çarptığı iddiasıyla uzun süre penaltı bekledi.

5 İSİMDE KORKULAN OLMADI!

Ülker Stadı'nda dün karşılaşmaya kart sınırında 5 oyuncuyla çıkan Fenerbahçe'de korkulan olmadı. Denizlispor'a karşısına sınırda çıkan isimlerden Pelkas, İrfan Can, Sosa, Sinan ve Tisserand, kart görmeden maçı tamamladı. Sarı-lacivertliler, 33. haftadaki Malatyaspor maçı öncesi cezalı duruma düşen futbolcu bulunmuyor.

TEK YÜREK

Samatta'nın 64. dakikada attığı golün ardından Fenerbahçeli futbolcuların hepsi yedek kulübesine koştu. Sarılacivertli oyuncular, gol sevinçlerini Erol Bulut'un ardından takımın başına geçen Emre Belözoğlu ile yaşadı. Hocalarına sarılan futbolcuların bu görünteleri, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına girdi.