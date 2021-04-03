Corona sevinci

Covid-19'da 3. dalga Fenerbahçe'yi de etkilemiş, takımda 5 futbolcu ile 2 personelin testleri pozitif çıkmıştı.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 20:34Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 06:50
Covid-19'da 3. dalga Fenerbahçe'yi de etkilemiş, takımda 5 futbolcu ile 2 personelin testleri pozitif çıkmıştı. Alınan önlemler ile bulaş zinciri kontrol altına alınırken, 5 oyuncunun testleri de negatife döndü. Denizlispor maçı öncesi yapılacak son testlerde de olumsuz bir sonuca rastlanmazsa bu futbolcuların, fiziksel durumlarına göre maç kadrosunda yer alabileceği öğrenildi.