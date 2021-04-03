Haberler Fenerbahçe 9 şampiyonluk hesaba katılmalı

9 şampiyonluk hesaba katılmalı

1959'dan önceki şampiyonlukların sayılması konusunda yönetime destek sürüyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 20:32 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 06:50
9 şampiyonluk hesaba katılmalı
1959'dan önceki şampiyonlukların sayılması konusunda yönetime destek sürüyor. 'ın ardından eski yöneticilerden da sosyal medya hesabından, "'den zaten kendi elleriyle verdikleri kupalara resmiyet kazandırarak, Lefterlerin, Fikretlerin, Cihatların, Halit Deringörlerin şampiyonluklarını taçlandırmalarını bekliyorum" dedi.
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