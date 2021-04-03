9 şampiyonluk hesaba katılmalı

1959'dan önceki şampiyonlukların sayılması konusunda yönetime destek sürüyor.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 20:32Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 06:50
1959'dan önceki şampiyonlukların sayılması konusunda yönetime destek sürüyor. Aziz Yıldırım'ın ardından eski yöneticilerden Sadettin Saran da sosyal medya hesabından, "TFF'den zaten kendi elleriyle verdikleri kupalara resmiyet kazandırarak, Lefterlerin, Fikretlerin, Cihatların, Halit Deringörlerin şampiyonluklarını taçlandırmalarını bekliyorum" dedi.