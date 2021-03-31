Perotti için 1.5 ay

Samandıra'da tek başına çalışan yıldız futbolcunun sakatlıktan tamamen kurtulması için 1.5 aylık bir sürece daha ihtiyacı olduğu öğrenildi. Bu sürecin ardından teknik heyetin raporu doğrultusunda yönetim, futbolcunun kulüpteki geleceğiyle ilgili kararını verecek.