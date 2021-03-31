Samandıra'da tek başına çalışan yıldız futbolcunun sakatlıktan tamamen kurtulması için 1.5 aylık bir sürece daha ihtiyacı olduğu öğrenildi. Bu sürecin ardından teknik heyetin raporu doğrultusunda yönetim, futbolcunun kulüpteki geleceğiyle ilgili kararını verecek.
Perotti için 1.5 ay
Ülkesi Arjantin'de tedavisine devam edildikten sonra İstanbul'a dönen Diego Perotti, Fenerbahçe'de kalması halinde yeni sezon hazırlık kampında yer alacak.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 22:49 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 06:50