Kulübede pro-lisansı olan bir ismin yer alması şart olduğu için akla gelen ilk isim yine Tahir Karapınar olmuştu. Ancak Karapınar'ın altyapıdaki görevine devam edeceği öğrenildi. Emre Belözoğlu'nun pro-lisans sahibi başka bir isim düşündüğü ve kontrolü tamamen elinde bulundurmak istediği bildirildi.
Karapınar alt yapıda devam
Kulübede pro-lisansı olan bir ismin yer alması şart olduğu için akla gelen ilk isim yine Tahir Karapınar olmuştu. Ancak Karapınar'ın altyapıdaki görevine devam edeceği öğrenildi.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 22:36 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 06:50