Karapınar alt yapıda devam

Kulübede pro-lisansı olan bir ismin yer alması şart olduğu için akla gelen ilk isim yine Tahir Karapınar olmuştu. Ancak Karapınar'ın altyapıdaki görevine devam edeceği öğrenildi. Emre Belözoğlu'nun pro-lisans sahibi başka bir isim düşündüğü ve kontrolü tamamen elinde bulundurmak istediği bildirildi.