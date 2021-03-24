Haberler Fenerbahçe Sonuna dek savaşacağız

Sonuna dek savaşacağız

Sakatlığının ardından formasını geri alan , şampiyonluk için savaşmaya devam edeceklerini söyledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 20:34 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Sonuna dek savaşacağız
Sakatlığının ardından formasını geri alan , şampiyonluk için savaşmaya devam edeceklerini söyledi. Takım olarak çok kaliteli bir kadroya sahip olduklarını ve yarışı bırakmayacaklarını belirten Brezilyalı ön libero, "Bizim yapmamız gereken inanmaya ve savaşmaya devam etmek. Ben ligin hala ortada olduğunu düşünüyorum. Son maça kadar inanmaya ve savaşmaya devam edeceğiz" dedi.
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