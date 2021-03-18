Samatta değer kaybediyor
Sezon başında büyük umutlarla Aston Villa’dan transfer edilen Mbwana Samatta, 22 lig maçında yalnızca 4 gol sevinci yaşadı. Transfermarkt verilerine göre Fenerbahçe’ye gelmeden önce piyasa değeri 5.5 milyon euro olan 28 yaşındaki futbolcu, bu süreçte tam 2.5 milyon euro değer kaybetti. Tanzalyalı futbolcu, Süper Lig’de değer kaybeden futbolcular arasında Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür’den sonra ikinci sırada yer alıyor.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 22:16 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 06:50