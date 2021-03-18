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Deplasmanda açık ara lider

Kanarya’nın ile oynanacak derbi öncesinde en büyük güvencesi dış saha performansı. Kadıköy’de kazanmakta zorlanan , deplasman puan tablosunda 35 puanla ’in açık ara zirvesinde yer alıyor. 45 yaşındaki çalıştırıcı, sarı-lacivertli takımın başında çıktığı 14 deplasmanda 11 galibiyet, 2 beraberlik alırken sadece 1 kez kaybetti ( / 1-3). Dış sahada ’lı lider Beşiktaş’tan 6 puan fazla toplayan Bulut, bir maç fazla oynayan ’in ’ına da 5 puan fark attı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 23:02 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 06:50
Deplasmanda açık ara lider
Kanarya'nın ile oynanacak derbi öncesinde en büyük güvencesi dış saha performansı. Kadıköy'de kazanmakta zorlanan , deplasman puan tablosunda 35 puanla 'in açık ara zirvesinde yer alıyor. 45 yaşındaki çalıştırıcı, sarı-lacivertli takımın başında çıktığı 14 deplasmanda 11 galibiyet, 2 beraberlik alırken sadece 1 kez kaybetti ( / 1-3). Dış sahada 'lı lider Beşiktaş'tan 6 puan fazla toplayan Bulut, bir maç fazla oynayan 'in 'ına da 5 puan fark attı.
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