Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil sakatlık sonrası böyle görüntülendi! Dikkat çeken kare

Son dakika spor haberleri: 'nin yıldızı sakatlık sonrası böyle görüntülendi! Dikkat çeken kare

'nin ile oynadığı maçta ayak bileğinden sakatlanan ve en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan , önceki akşam 'la gece gezmesine çıktı. Otel çıkışı görüntülenen yıldız futbolcunun son hali ise dikkat çekti. İşte o görüntü... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 09:33
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil sakatlık sonrası böyle görüntülendi! İşte o anlar...

'nin yıldız futbolcusu , maçında sakatlık şoku yaşamıştı. Girdiği ikili mücadele sonrası ayağının üzerine basmakta zorlanan ve sahayı sedyeyle terk eden yıldız futbolcu, 67. dakikada yerini 'ye bırakmıştı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil sakatlık sonrası böyle görüntülendi! İşte o anlar...

'in, maçın ardından yapılan kontrollerinde ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtık tespit edilmişti.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil sakatlık sonrası böyle görüntülendi! İşte o anlar...

En az 3 hafta sahalardan uzak kalacak olan 32 yaşındaki futbolcu, bir yandan tedavi olurken, sosyal yaşamına da kaldığı yerden devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil sakatlık sonrası böyle görüntülendi! İşte o anlar...

BU KEZ MERT HAKAN DA YANINDAYDI
Geçtiğimiz günlerde bir taraftarla fotoğraf çektiren , bu kez ise takım arkadaşı 'la beraber otelden çıkarken görüntülendi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil sakatlık sonrası böyle görüntülendi! İşte o anlar...

Tecrübeli futbolcunun koltuk değnekleri yardımıyla yürümesi dikkat çekerken, kendisine sorulan sorulara cevap vermeden arabasına binip mekandan uzaklaştı.

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