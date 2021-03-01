Diriliş Fenerbahçe!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda yenerek hayata döndü. Kanarya'ya galibiyeti getiren golü 76. dakikada Dimitrios Pelkas attı. Abdullah Avcı ile muhteşem bir çıkışa imza atan ve 10 maçtır bileği bükülmeyen Fırtına'yı Trabzon'da mağlup eden sarı-lacivertliler, oynadığı müthiş futbolla da tam not aldı. Maçın başından itibaren ezeli rakibine baskı kuran, pozisyonlara giren F.Bahçe'yi, kaleci Uğurcan Çakır müthiş kurtarışları ile durdurdu.

8 İSABETLE REKOR

Ancak Pelkas'ın muhteşem golü ile 3 pana uzanan Sarı Kanarya, şampiyonluk yarışında çok kritik bir virajı kayıpsız döndü. Geçen hafta Göztepe yenilgisi ile ağır darbe yiyen sarı-lacivertli takım, zorlu Trabzonspor deplasmanında kazanarak hem üç puan hem de moral kazandı. Bordo-mavili ekip karşısında 12 şutunda 8 isabet sağlayan Fenerbahçe sezonun en yüksek üçüncü isabetli şut performansını sergiledi. Fenerbahçe ayrıca Akyazı'daki Şenol Güneş Stadı'nın açılışından beri de ilk galibiyetini aldı.

39. KEZ KAZANDI

Trabzonspor ile Fenerbahçe, lig tarihinde 96 kez karşı karşıya geldi. Bu periyotta Fenerbahçe 39, Trabzonspor 24 galibiyet aldı, 33 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe'nin ligdeki 127 golüne, Fırtına 96 golle cevap verdi.

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Trabzon'da yapılan maçlarda bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor. 53 maçta Fırtına 23, Fenerbahçe 18 galibiyet aldı, taraflar 13 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı.