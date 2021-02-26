Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu da listede! Hollanda basını en yeteneklileri açıkladı

Fenerbahçe'de bu sezon istediği forma şansını bulamamasına karşın Ferdi Kadıoğlu, Hollanda'da adından söz ettirmeye devam ediyor.
Fenerbahçe'de bu sezon istediği forma şansını bulamamasına karşın Ferdi Kadıoğlu, Hollanda'da adından söz ettirmeye devam ediyor.
Sportnieuws.nl'in konu ile ilgili yaptığı haberde Ferdi Kadıoğlu, Hollanda'nın en yetenekli gençler sıralamasına girdi. Peki bu listede Ferdi Kadıoğlu kaçıncı sırada? İşte o liste...
1. Matthijs de Ligt (21) - 75 milyon euro
2. Sven Botman (21) - 25 milyon euro
3. Justin Kluivert (21) - 18 milyon euro
4. Mitchel Bakker (20 ) - 10 milyon euro
5. Jeremie Frimpong (20) - 10 milyon euro
6. Joshua Zirkzee (19) - 9 milyon euro
7. Noa Lang (21) - 8 milyon euro
8. Ki-Jana Hoever (19) - 7 milyon euro
9. Tahith Chong (21) - 6,3 milyon euro
10. Ferdi Kadıoğlu (21) - 5,5 milyon euro