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Fenerbahçeli da listede! Hollanda basını en yeteneklileri açıkladı

'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin 21 yaşındaki yeteneği , Hollanda basınında yer alan 'en yetenekli genç oyuncular' listesine girdi. Peki, Ferdi Kadıoğlu bi listede kaçıncı sırada? İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 16:17 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 16:28
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu da listede! Hollanda basını en yeteneklileri açıkladı

'de bu sezon istediği forma şansını bulamamasına karşın , Hollanda'da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu da listede! Hollanda basını en yeteneklileri açıkladı

Sportnieuws.nl'in konu ile ilgili yaptığı haberde , Hollanda'nın en yetenekli gençler sıralamasına girdi. Peki bu listede Ferdi Kadıoğlu kaçıncı sırada? İşte o liste...

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu da listede! Hollanda basını en yeteneklileri açıkladı

1. Matthijs de Ligt (21) - 75 milyon euro

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu da listede! Hollanda basını en yeteneklileri açıkladı

2. Sven Botman (21) - 25 milyon euro

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu da listede! Hollanda basını en yeteneklileri açıkladı

3. Justin Kluivert (21) - 18 milyon euro

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu da listede! Hollanda basını en yeteneklileri açıkladı

4. Mitchel Bakker (20 ) - 10 milyon euro

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu da listede! Hollanda basını en yeteneklileri açıkladı

5. Jeremie Frimpong (20) - 10 milyon euro

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu da listede! Hollanda basını en yeteneklileri açıkladı

6. Joshua Zirkzee (19) - 9 milyon euro

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu da listede! Hollanda basını en yeteneklileri açıkladı

7. Noa Lang (21) - 8 milyon euro

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu da listede! Hollanda basını en yeteneklileri açıkladı

8. Ki-Jana Hoever (19) - 7 milyon euro

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu da listede! Hollanda basını en yeteneklileri açıkladı

9. Tahith Chong (21) - 6,3 milyon euro

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu da listede! Hollanda basını en yeteneklileri açıkladı

10. Ferdi Kadıoğlu (21) - 5,5 milyon euro

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