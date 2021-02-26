Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu da listede! Hollanda basını en yeteneklileri açıkladı

Fenerbahçe 'de bu sezon istediği forma şansını bulamamasına karşın Ferdi Kadıoğlu , Hollanda'da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sportnieuws.nl'in konu ile ilgili yaptığı haberde Ferdi Kadıoğlu, Hollanda'nın en yetenekli gençler sıralamasına girdi. Peki bu listede Ferdi Kadıoğlu kaçıncı sırada? İşte o liste...