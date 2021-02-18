Arsenal'den resmi açıklama geldi! Mesut Özil'in ayrılığının sebebi o paylaşım mı?

Fenerbahçe'nin ara transfer sezonunda Premier Lig devi Arsenal'den kadrosuna kattığı Mesut Özil ile ilgili Arsenal CEO'su Vinai Venkatesham konuştu.

Kamuoyunda Mesut'un Arsenal'den ayrılışının 'Uygur Türkleri hakkında yaptığı paylaşım' olduğu iddiaları yer alırken, bu düşüncenin doğru olmadığı dile getirildi.

"MESUT KENDİ DÜŞÜNCELERİNİ YANSITTI"

Venkatesham, oyuncuları düşüncelerini aktarmakta serbest bıraktıklarını söylerken, "İnsanlar Mesut Özil'in Uygur Türkleri hakkında yaptığı açıklama nedeniyle ona tepki gösterdiğimizi söylüyor ancak bunu söylemek adil olmaz. Biz o noktada ticari bir karar almadık. Bizim Çin ile ilgili bir açıklama yapmamız istendi ve biz de oyuncuların bireysel olarak açıklamalar yaptığını söyledik. Mesut, kendi düşüncelerini yansıttı. Biz Arsenal'de, her oyuncunun kendi düşüncelerini açıkça söylemesini sağlarız. Bazen bunu bir kulüp mesajı aracılığıyla yaparlar, bazen de bireysel olarak. Örneğin George Floyd olayında oyuncular bize geldi ve hep beraber bir mesaj vermek istediklerini söyledi. Biz de o mesajı aktarmalarını sağladık." ifadelerini kullandı.

İŞTE MESUT'UN PAYLAŞIMI

Mesut Özil, 2019 yılında Uygur Türkleri'ne yapılan zulme karşı sessiz kalmamış ve bu paylaşımı yapmıştı;



















