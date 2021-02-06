4 isim sınırda

Kanarya'da Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz ve Enner Valencia sarı kart ceza sınırında yer alıyor. İrfan ve Marcel sakat. Serdar ile Valencia bugün de sarı kart görmeleri durumunda Fatih Karagümrük maçında oynayamayacak.

KAMPA GİRDİLER

Sarı-lacıvertlıler hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla tamamlayıp kampa girdi. Erol Bulut yönetimindeki idmanda top kapma ve pas çalışmalarının ardından taktiksel ve bireysel çalışmalar yapıldığı bildirildi.

5 MAÇTIR ÇIKIŞ YOK!

Sarı-lacıvertlıler, Kadıköy'deki son 5 lig maçını kazandı. Sahasındaki son 2 karşılaşmada ise gol yemedi. Hedef Galatasaray'ı da devirip seriyi sürdürmek.