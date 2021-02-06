Haberler Fenerbahçe 4 isim sınırda

4 isim sınırda

'in 24. haftasında bugün ezeli rakibi ile karşılaşacak olan 'de 4 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2021 Cuma 22:43 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
4 isim sınırda

Kanarya'da Tisserand, , ve Enner sarı kart ceza sınırında yer alıyor. ve Marcel sakat. Serdar ile Valencia bugün de sarı kart görmeleri durumunda maçında oynayamayacak.

KAMPA GİRDİLER
Sarı-lacıvertlıler hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla tamamlayıp kampa girdi. yönetimindeki idmanda top kapma ve pas çalışmalarının ardından taktiksel ve bireysel çalışmalar yapıldığı bildirildi.

5 MAÇTIR ÇIKIŞ YOK!
Sarı-lacıvertlıler, 'deki son 5 lig maçını kazandı. Sahasındaki son 2 karşılaşmada ise gol yemedi. Hedef 'ı da devirip seriyi sürdürmek.

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