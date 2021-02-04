Sıra geldi Cimbom’a

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin hazırlıkları başladı. Hatay karşısında ilk 11'de yer alan futbolcular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular ısınma hareketlerinin ardından dar alanda çift kale maç oynadı. Tedavileri tamamlanan Gökhan ile Sinan de takımla çalıştı. Oyuncuların neşesi dikkat çekti. Teknik heyet ve futbolcular, galibiyet serisini Kadıköy'deki karşılaşmada da sürdürüp liderlik koltuğunu sağlama alma konusunda sözbirliği yaptı.