Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin hazırlıkları başladı. Hatay karşısında ilk 11'de yer alan futbolcular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular ısınma hareketlerinin ardından dar alanda çift kale maç oynadı. Tedavileri tamamlanan Gökhan ile Sinan de takımla çalıştı. Oyuncuların neşesi dikkat çekti. Teknik heyet ve futbolcular, galibiyet serisini Kadıköy'deki karşılaşmada da sürdürüp liderlik koltuğunu sağlama alma konusunda sözbirliği yaptı.
Sıra geldi Cimbom’a
Sarı-lacivertlilerde gözler derbiye çevrildi. Gökhan ve Sinan da takıma katılırken tek hedef kazanıp zirveyi sağlama almak.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 00:08 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 06:50