Haberler Fenerbahçe Sıra geldi Cimbom’a

Sıra geldi ’a

Sarı-lacivertlilerde gözler derbiye çevrildi. ve da takıma katılırken tek hedef kazanıp zirveyi sağlama almak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 00:08 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 06:50
Sıra geldi Cimbom’a

'de derbisinin hazırlıkları başladı. karşısında ilk 11'de yer alan futbolcular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular ısınma hareketlerinin ardından dar alanda çift kale maç oynadı. Tedavileri tamamlanan ile de takımla çalıştı. Oyuncuların neşesi dikkat çekti. Teknik heyet ve futbolcular, galibiyet serisini 'deki karşılaşmada da sürdürüp liderlik koltuğunu sağlama alma konusunda sözbirliği yaptı.

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