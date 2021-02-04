Luis Gustavo derbide yok

Dün MR'ı çekilen ve dizinde darbeye bağlı ödem tespit edilen Brezilyalı ön liberonun Galatasaray derbisinde forma giyemeyeceği bildirildi. Sağlık kurulu sambacının tedavisine başladı. Pelkas'tan sonra Gustavo'dan da dev maçta yararlanamayacak olan Erol Bulut'un keyfi kaçtı. Başarılı hocanın orta sahada Ozan Tufan'ın yanında Mert Hakan ile Sosa'dan birisini tercih etmesi bekleniyor.