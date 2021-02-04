Haberler Fenerbahçe Luis Gustavo derbide yok

derbide yok

maçının ilk yarısında sakatlanan 'dan 'ye kötü haber geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 00:09 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 06:50
Luis Gustavo derbide yok

Dün MR'ı çekilen ve dizinde darbeye bağlı ödem tespit edilen Brezilyalı ön liberonun derbisinde forma giyemeyeceği bildirildi. Sağlık kurulu sambacının tedavisine başladı. Pelkas'tan sonra Gustavo'dan da dev maçta yararlanamayacak olan 'un keyfi kaçtı. Başarılı hocanın orta sahada 'ın yanında ile 'dan birisini tercih etmesi bekleniyor.

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