Erol Bulut: Yorgunduk

Fenerbahçe, Hatayspor'u 2-1 mağlup ederken oldukça zorlandı. Karşılaşma sonrasında galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getiren teknik direktör Erol Bulut, istedikleri oyunu sergileyemediklerini söyledi. "Zor olacağını biliyorduk" diyen Bulut, "Sadece 65 saat dinlenip, uçuş yaparak geldik. Bu durum takımı epey yordu. Sahada da zaten yorgun gözüktük. İstediğimiz oyunu tam anlamıyla sergileyemedik. Doğal olarak baskı yedik ama kazandığımız için mutluyuz" ifadesini kullandı.

HATAY'I TEBRİK ETTİ

Bulut, iki takımın güzel bir maç sergilediğini ifade ederek, "Hatayspor'a gelince, gerçekten iyi bir takım kurmuşlar. Ömer hocayı, Hatayspor başkanını tebrik ediyorum, gerçekten iyi bir maç sergilediler" dedi.