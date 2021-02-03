Haberler Fenerbahçe Erol Bulut: Yorgunduk

: Yorgunduk

, 'u 2-1 mağlup ederken oldukça zorlandı. Karşılaşma sonrasında galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getiren teknik direktör , istedikleri oyunu sergileyemediklerini söyledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 23:15 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
Erol Bulut: Yorgunduk

, 'u 2-1 mağlup ederken oldukça zorlandı. Karşılaşma sonrasında galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getiren teknik direktör , istedikleri oyunu sergileyemediklerini söyledi. "Zor olacağını biliyorduk" diyen Bulut, "Sadece 65 saat dinlenip, uçuş yaparak geldik. Bu durum takımı epey yordu. Sahada da zaten yorgun gözüktük. İstediğimiz oyunu tam anlamıyla sergileyemedik. Doğal olarak baskı yedik ama kazandığımız için mutluyuz" ifadesini kullandı.

HATAY'I TEBRİK ETTİ
Bulut, iki takımın güzel bir maç sergilediğini ifade ederek, "Hatayspor'a gelince, gerçekten iyi bir takım kurmuşlar. Ömer hocayı, Hatayspor başkanını tebrik ediyorum, gerçekten iyi bir maç sergilediler" dedi.

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