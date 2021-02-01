Durmak yasak!

Ülker Stadı'nda önceki gün Rizespor'u 1-0'la geçen Fenerbahçe, izin yapmadan Hatay maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çalışan Kanarya'da Rize'ye karşı 11'de oynayan futbolcular, yenileme idmanı yaptı. Diğer oyuncular ise taktik ağırlıklı çalıştı.

SAKATLARDAN İYİ HABER

Tedavilerine devam edildiği için Rize maçında oynayamayan isimlerden iyi haber var. Ferdi, takımla birlikte çalışmalara başladı. Gökhan Gönül, topla çalıştı; Sinan Gümüş ve Sadık ise sahada koşularla günü tamamladı.