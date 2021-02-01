Haberler Fenerbahçe Durmak yasak!

Durmak yasak!

'in 23. haftasında ile karşılaşacak olan karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sarı-lacivertlilere sakat isimlerden de iyi haber geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 00:26 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Durmak yasak!

Ülker Stadı'nda önceki gün Rizespor'u 1-0'la geçen , izin yapmadan Hatay maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör yönetiminde çalışan Kanarya'da Rize'ye karşı 11'de oynayan futbolcular, yenileme idmanı yaptı. Diğer oyuncular ise taktik ağırlıklı çalıştı.

SAKATLARDAN İYİ HABER
Tedavilerine devam edildiği için Rize maçında oynayamayan isimlerden iyi haber var. Ferdi, takımla birlikte çalışmalara başladı. , topla çalıştı; ve ise sahada koşularla günü tamamladı.

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