Haberler Fenerbahçe Nabil Dirar için yoğun trafik!

için yoğun trafik!

bir yandan da ve 'yi göndermeye uğraşıyor. ile son çare karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedilmesi gündemde.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 23:36 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Nabil Dirar için yoğun trafik!

'nin ise kiralanmasına çalışılıyor. Kadroda düşünülmeyen iki oyuncu ile yolların ayrılması halinde limitlerde de rahatlama sağlanacak. Son günde başka sürpriz isimlerle de yolların ayrılabileceği gelen haberler arasında...

SON DAKİKA