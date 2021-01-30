Ademi'nin ise kiralanmasına çalışılıyor. Kadroda düşünülmeyen iki oyuncu ile yolların ayrılması halinde limitlerde de rahatlama sağlanacak. Son günde başka sürpriz isimlerle de yolların ayrılabileceği gelen haberler arasında...
Nabil Dirar için yoğun trafik!
Fenerbahçe bir yandan da Nabil Dirar ve Kemal Ademi'yi göndermeye uğraşıyor. Dirar ile son çare karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedilmesi gündemde.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 23:36 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 06:50