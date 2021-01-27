Attila Szalai'nin babasından flaş sözler! "Çocukluğundan beri ekstra idmanlar yapıyor"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Attila Szalai babası, oğlu için Macar basınına açıklamalarda bulundu. Oğlunun en büyük özelliğinin disiplin ve çalışkanlık olduğunu belirten baba Szalai, Attila'nın Fenerbahçe'de çok başarılı olacağına inandığını söyledi.

Baba Szalai'nin sözlerinden satır başları şu şekilde:

"Sahada çabuk yorulduğu çünkü yeterli kas kuvvetine sahip olmadığı konuşulurdu. Oğlumla beraber çalışarak koordinasyonunu, hızını ve dayanıklılığını geliştirdik."

"30-40 DAKİKA EKSTRA ÇALIŞIR"

Topsuz oyunda gelişmesini sağladık. Sürekli idman yaptığı topu hala evdeki odasında duruyor. Çocukluğundan beri normal idmanına ek olarak günde 30-40 dakika civarında ekstra çalıştığı bir programı var. Ben aynı zamanda bir fitness koçu, spor psikoloğu ve diyetisyenim. Ona hep yardımcı olmaya çalışıyorum."

13 yaşındayken Avusturya'da Rapid Wien altyapısına gitti. O dönem Ferencvaros da Attila'yı istiyordu ancak ben futbolculuk kariyerimi Avusturya'da bitirdiğim için koşulları biliyordum. Aile olarak onun için idmana her gün gittiği Viyana yakınındaki Macar kenti Sopron'a taşındık."

"MERT MÜLDÜR TAKIM ARKADAŞIYDI"

Oğlumun savaşçı bir karakteri var. Rapid Wien'de çok uluslu bir yapı vardı. Hatta takım arkadaşlarından birisi bugün Sassuolo'da oynayan Mert Müldür'dü. Daha çocukken takımda yer almak için farklı uluslardan oyuncuların olduğu bir takımda yer aldı."

Attila'nın Türkiye'de karar verici rol alabileceğini biliyorum. İstikrarlı bir oyuncu olacağına inanıyorum. Sadece sağlıklı olsun yeter. Bugüne kadar yaptıklarıyla zaten doğru yolda ilerliyor."