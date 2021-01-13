Mesut Özil'den Fenerbahçe hamlesi! Sosyal medyada takibe aldı

Fenerbahçe'nin transferi için var gücüyle uğraş verdiği Mesut Özil'de yeni bir gelişme yaşandı... Sarı lacivertlilere yıldız futbolcu bir adım daha yaklaştı.

Kısa süre önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda Mesut, kariyerinde Fenerbahçe'de oynamak istediğini resmen açıklamıştı.





Yaşanan bu gelişmenin ardından Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu da yıldız isimle transfer görüşmesi yaptıklarını ifade etmişti.

MESUT'TAN HEYECANLANDIRAN HAMLE!

Öte yandan Mesut Özil cephesinden bir sürpriz daha geldi... Yıldız futbolcu, Fenerbahçe Beko sosyal medya hesabını takip etmeye başladı.



