Haberler Fenerbahçe Mesut Özil'den Fenerbahçe hamlesi! Sosyal medyada takibe aldı

'den hamlesi! Sosyal medyada takibe aldı

'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, dünyaca ünlü yıldız 'i kadrosuna katmaya hazırlanırken, sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe ve Mesut kanadından art arda olumlu konuşmalarla beraber Mesut'un o hareketi, taraftarı heyecanlandırdı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 21:55
Mesut Özil'den Fenerbahçe hamlesi! Sosyal medyada takibe aldı

'nin transferi için var gücüyle uğraş verdiği 'de yeni bir gelişme yaşandı... Sarı lacivertlilere yıldız futbolcu bir adım daha yaklaştı.

Kısa süre önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda Mesut, kariyerinde Fenerbahçe'de oynamak istediğini resmen açıklamıştı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Fenerbahçe Sportif Direktörü da yıldız isimle transfer görüşmesi yaptıklarını ifade etmişti.

MESUT'TAN HEYECANLANDIRAN HAMLE!
Öte yandan Mesut Özil cephesinden bir sürpriz daha geldi... Yıldız futbolcu, sosyal medya hesabını takip etmeye başladı.

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