Fenerbahçe'de Pelkas gerçeği!

Fenerbahçe'de herkes Dimitris Pelkas'ı konuşuyor. Erzurumspor deplasmanında 1 gol 1 asistle galibiyeti sağlayan isim olan Pelkas, şimdiden sezonun flaş transferi olarak ses getiriyor.

Son 4 lig maçında 3 gol 3 asistle katkı veren, toplamda da 13 resmi maçta 5 gol 5 asistle 10 gole direkt etki eden Yunan yıldız, performansıyla beraber gösterdiği aidiyet ve adanmışlıkla da beğeni topluyor. Takım arkadaşları da kendisini çok seviyor.

Teknik Direktör Erol Bulut'un da transferini bizzat isim vererek istediği 26 yaşındaki orta sahayı çok iyi tanıması da dikkat çekiyor.

5. haftadaki Göztepe maçında takıma katılan Pelkas, 11 lig maçında yer aldı, 7 maçta sol kanat oynarken son 4 mücadelede esas yeri orta saha merkeze geldi. Ancak Bulut'un kafasındaki planda başarılı oyuncunun 'serbest' rol alması bulunuyor. Pelkas'ın 'özgür' bir rolle özgün ve yaratıcı olması isteniyor.

Pelkas, F.Bahçe'deki başarılı performansıyla ülkesi Yunanistan'da yakından izleniyor. Yunan basını, dünkü yayınlarında, 'Pelkas gollere devam ediyor' başlığını kullandı. Gazzetta.gr, "Pelkas, F.Bahçe'de iyi gidiyor. Gol ve asistleriyle çok seviliyor" ifadelerini kullandı. Yunanistan Milli Takımı'nda da oynayan 26 yaşındaki yıldızın başarısı ülkesi için de olumlu görülüyor.