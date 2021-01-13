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'de Pelkas gerçeği!

Son dakika haberleri | 'in 18. haftasında deplasmanda 'u farklı mağlup eden ve zirveye ortak olan 'de, Pelkas'ın performansı da parmak ısırtıyor. Sarı-lacivertlilerin 4 maçlık galibiyet serisinde öne çıkan isimlerden birisi olan yıldızın performansında 'un etkili olduğu öğrenildi. İşte Pelkas için yapılan o değişimler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 19:44
Fenerbahçe'de Pelkas gerçeği!

'de herkes 'ı konuşuyor. deplasmanında 1 gol 1 asistle galibiyeti sağlayan isim olan Pelkas, şimdiden sezonun flaş transferi olarak ses getiriyor.

Fenerbahçe'de Pelkas gerçeği!

Son 4 lig maçında 3 gol 3 asistle katkı veren, toplamda da 13 resmi maçta 5 gol 5 asistle 10 gole direkt etki eden yıldız, performansıyla beraber gösterdiği aidiyet ve adanmışlıkla da beğeni topluyor. Takım arkadaşları da kendisini çok seviyor.

Fenerbahçe'de Pelkas gerçeği!

Teknik Direktör 'un da transferini bizzat isim vererek istediği 26 yaşındaki orta sahayı çok iyi tanıması da dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'de Pelkas gerçeği!

5. haftadaki maçında takıma katılan Pelkas, 11 lig maçında yer aldı, 7 maçta sol kanat oynarken son 4 mücadelede esas yeri orta saha merkeze geldi. Ancak Bulut'un kafasındaki planda başarılı oyuncunun 'serbest' rol alması bulunuyor. Pelkas'ın 'özgür' bir rolle özgün ve yaratıcı olması isteniyor.

Fenerbahçe'de Pelkas gerçeği!

Pelkas, 'deki başarılı performansıyla ülkesi 'da yakından izleniyor. basını, dünkü yayınlarında, 'Pelkas gollere devam ediyor' başlığını kullandı. Gazzetta.gr, "Pelkas, F.Bahçe'de iyi gidiyor. Gol ve asistleriyle çok seviliyor" ifadelerini kullandı. 'nda da oynayan 26 yaşındaki yıldızın başarısı ülkesi için de olumlu görülüyor.

Fenerbahçe'de Pelkas gerçeği!

Teknik Direktör ve 'ın arasındaki uyum da gözlerden kaçmıyor. 3-0 kaybedilen maçında oyundan alındığı için sinirlenen Pelkas'a hiç tepki konmadı, tam tersi kazanılması sağlandı. Erol Bulut ve Pelkas sorunları diyaloglarla çözdü. Son 4 maçtır da forvet arkasına kendi yerine gelen yıldız orta saha, daha rahat oynamaya başladı. Hatta 2 hafta önce maçı sonrası soyunma odasına giderken Bulut ve Pelkas'ın pozisyonları konuşması herkesin hoşuna gitti. ()

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