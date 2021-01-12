Erol Bulut'un adamları! İşte Fenerbahçe'de fark yaratan isimler

Birçok yıldız ismi kadrosuna katan F.Bahçe, geride kalan 18 haftada çoğu maça eksik çıkmıştı. Yıldız isimlerinin birçoğundan mahrum kalan sarı-lacivertliler, üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla da ağır eleştiriler almıştı. Ancak teknik direktör Erol Bulut, son haftalarda farklı bir anlayışla oyuncularını sahaya çıkardı. Samatta, Sosa, Perotti, Valencia ve Cisse gibi yıldızların haftalardır oynamadığı haftalarda da sarı-lacivertlilerin sistemi takır takır işlemeye başladı.

Birçok oyuncusundan faydalanan F.Bahçe, sahadaki hırs, mücadele ve kazanma ruhuyla taraftarlarının yüzünü güldürmeye başladı. Galibiyet serisini 4 maça çıkaran Kanarya'da ilk haftalarda forma şansı bulamayan oyuncular, öne çıkmaya başladı. Son olarak Erzurum karşısında Mert Hakan, Sinan Gümüş ve Pelkas, attıkları gollerle galibiyette kilit rol oynadı. Oyundan bir an olsun kopmayan Erol Bulut'un öğrencileri, skorun dışında istatistiklerde de üstünlük sağladı.

YOK BÖYLE SEVİNÇ!

Kötü sonuçlar aldıkları dönemde eleştiri oklarının hedefinde kalan F.Bahçeli futbolcular, son haftalarda tekrarladıkları gol sevinçlerini Erzurum'da da yaşadı. Sarı lacivertiler, her golden sonra işte böyle sevinç yumağı oluşturdu.

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Bir önceki lig maçında Alanyaspor'a harika bir gol atan Sinan Gümüş, dün de boş geçmedi. Yıldız futbolcu, üst üste 2 maçta da gol sevinci yaşadı.

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Erzurum'daki karşılaşmada dün en çok topla buluşan isim Caner Erkin'di. 84 kez topla buluşan yıldız futbolcu, yüzde 77.5 pas isabetiyle oynadı.