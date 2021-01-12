Haberler Fenerbahçe Erol Bulut'un adamları! İşte Fenerbahçe'de fark yaratan isimler

'un adamları! İşte Fenerbahçe'de fark yaratan isimler

, ve gibi isimlerin artık esamesi okunmuyor. Fenerbahçe’de birçok futbolcu öne çıkıyor. Hırs, mücadele ve kazanma ruhu fark yaratıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 23:11 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2021 Salı 06:50
Erol Bulut'un adamları! İşte Fenerbahçe'de fark yaratan isimler

Birçok yıldız ismi kadrosuna katan , geride kalan 18 haftada çoğu maça eksik çıkmıştı. Yıldız isimlerinin birçoğundan mahrum kalan sarı-lacivertliler, üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla da ağır eleştiriler almıştı. Ancak teknik direktör , son haftalarda farklı bir anlayışla oyuncularını sahaya çıkardı. , , , ve gibi yıldızların haftalardır oynamadığı haftalarda da sarı-lacivertlilerin sistemi takır takır işlemeye başladı.

Birçok oyuncusundan faydalanan F.Bahçe, sahadaki hırs, mücadele ve kazanma ruhuyla taraftarlarının yüzünü güldürmeye başladı. Galibiyet serisini 4 maça çıkaran 'da ilk haftalarda forma şansı bulamayan oyuncular, öne çıkmaya başladı. Son olarak karşısında , ve , attıkları gollerle galibiyette kilit rol oynadı. Oyundan bir an olsun kopmayan Erol Bulut'un öğrencileri, skorun dışında istatistiklerde de üstünlük sağladı.

YOK BÖYLE SEVİNÇ!
Kötü sonuçlar aldıkları dönemde eleştiri oklarının hedefinde kalan F.Bahçeli futbolcular, son haftalarda tekrarladıkları gol sevinçlerini Erzurum'da da yaşadı. Sarı lacivertiler, her golden sonra işte böyle sevinç yumağı oluşturdu.

2
Bir önceki lig maçında 'a harika bir gol atan Sinan Gümüş, dün de boş geçmedi. Yıldız futbolcu, üst üste 2 maçta da gol sevinci yaşadı.

84
Erzurum'daki karşılaşmada dün en çok topla buluşan isim 'di. 84 kez topla buluşan yıldız futbolcu, yüzde 77.5 pas isabetiyle oynadı.

SON DAKİKA