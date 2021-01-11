Haberler Fenerbahçe Erzurum BB-Fenerbahçe MAÇI CANLI | İlk 11'ler belli oldu

Erzurum BB-Fenerbahçe MAÇI CANLI | İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye deplasmanına konuk oluyor. Sarı-lacivertli takımın bu karşılaşma öncesi 32 puanı bulunurken ev sahibi ekibin ise 13 puanı mevcut. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Sosa, Perotti, Novak ve Tolga Ciğerci gibi isimler bu maçta forma giyemeyecek. Karşılaşma öncesi mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 14:50 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 15:01
Erzurum BB-Fenerbahçe MAÇI CANLI | İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'de heyecan 18. hafta maçlarıyla sürüyor. Günün öne çıkan mücadelesinde Büyükşehir Belediye sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Ligin formda takımlarından olan Fenerbahçe, zirve yarışında yara almamak için ev sahibi ekip Erzurumspor ise son sıralardan kurtulmak için sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Bu mücadele öncesinde şehre gelen sarı-lacivertli kafilede Sosa, Perotti, Novak, Tolga Ciğerci ve Ademi yer almadı. Fenerbahçe'nin maç öncesi ligde 32 puanı bulunuyor.

BB ERZURUMSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

'un Fenerbahçe'yi konuk edeceği maç bugün saat 16.00'da başlayacak. Kritik mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceği karşılaşmanın canlı anlatımını ise fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz...

BB ERZURUMSPOR-FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

BB Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet, Teikeu, Hasan, Leo Schwechlen, Osman, Obertan, Boumal, Novikovas, Emrah, Gomes

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Sadık, Tisserand, Caner, Luiz Gustavo, Ozan, Sinan, Pelkas, Mert Hakan, Thiam

4 İSİM CEZA SINIRINDA

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de Caner Erkin, Marcel Tisserand, Ozan Tufan ve Sinan Gümüş sarı kart ceza sınırında. Dört isim bugün de sarı kart görmeleri halinde 19. haftadaki MKE Ankaragücü mücadelesinde forma giyemeyecek.

SON DAKİKA