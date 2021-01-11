Galeri Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'de transfer rafa kalktı! Yıldız isim İspanya yolcusu...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'de transfer rafa kalktı! Yıldız isim İspanya yolcusu...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi... 5 Ocak'ta başlayan transfer döneminin en hareketli ekiplerinden Fenerbahçe listesinde isimlerle adından en çok söz ettiren kulüp olmayı başarırken, ligin sonunda taraftarlarına şampiyonluk kupasını hediye ederek hasreti dindirmek istiyor. Birçok isimle temas halinde olan sarı-lacivertlilere yıldız isimden flaş bir haber geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)