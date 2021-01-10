Son dakika: Fenerbahçe'nin BB Erzurumspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Son dakika haberine göre Fenerbahçe'nin, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı kamp kadrosunda Tolga Ciğerci, Novak, Ademi, Perotti ve Jose Sosa yer almadı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Tolga Ciğerci ve Diego Perotti, antrenmanı bireysel programlar eşliğinde tamamladı. Jose Sosa ve Kemal Ademi çalışmalarını salonda sürdürdü. Filip Novak ise sahada koşu çalışmalarına devam etti.

PEROTTI'NİN DÖNMESİ BEKLENİYORDU

Öte yandan Fenerbahçe formasını sakatlığı sebebiyle uzun süredir giyemeyen Perotti'nin, BB Erzurumspor maçına yetişeceği dile getirilmişti ancak teknik direktör Erol Bulut, Arjantinli futbolcuyu maç kafilesine dahil etmedi.

İşte Fenerbahçe'nin Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı kamp kadrosu:

Altay, Harun, Gökhan, Serhat, Nazım, Tisserand, Lemos, Sadık, Serdar, Caner, Gustavo, Fatih, Ozan, Mert Hakan, Pelkas, Uğur, Ferdi, Sinan, Thiam, Valencia, Samatta, Cisse.