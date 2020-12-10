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'den beklenmedik ayrılık kararı! Sezon başı geldi takasta kullanılacak

Yaz döneminde 18 futbolcuyu kadrosuna katarak gövde gösterisinde bulunan 11 haftada topladığı 23 puanla zirvenin ortağı oldu. Sarı-lacivertliler bir yandan da devre arası takıma katılacak isimler üzerinde yoğunlaşmaya başladı. Sezon başında takıma katılan ismin ise takasta kullanılacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 12:16 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 12:30
Fenerbahçe'den beklenmedik ayrılık kararı! Sezon başı geldi takasta kullanılacak

Sezona 18 yaparak giren ve geride kalan 11 maçta 7 galibiyet 2 beraberlik 2 mağlubiyet alarak 23 puan toplayan 'de devre arası transfer dönemi hareketli geçecek.

Fenerbahçe'den beklenmedik ayrılık kararı! Sezon başı geldi takasta kullanılacak

döneminin bitmesiyle birlikte Emre Belözoğlu 'de resmen sportif direktörlük görevine başladı. Belözoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir ödül töreninde ocak ayında da transfer yapacaklarının sinyalini vermişti.

Fenerbahçe'den beklenmedik ayrılık kararı! Sezon başı geldi takasta kullanılacak

konusunda sorulan soruyu yanıtlayan Belözoğlu, "Kişiler önemlidir, camiaları büyük yapan değerlerdir. Burada çok değerli başkanlarımız var. Bizler gücümüzü bulunduğumuz kulübün gücünden alıyoruz. ya da diğer büyük takımlarda her zaman transfer olacaktır." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den beklenmedik ayrılık kararı! Sezon başı geldi takasta kullanılacak

Bu gelişmelerin ardından sezon başında 'dan sürpriz bir şekilde bedelsiz olarak 'ye olan istenilen performansı gösteremedi. Teknik direktör 'un alternatifleri arasındaki Thiam bu sezon 8 maçta forma giydi ve 2 gole imza attı.

Fenerbahçe'den beklenmedik ayrılık kararı! Sezon başı geldi takasta kullanılacak

Bu sezon kanatlara , Perotti, , Thiam gibi isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip, yeterli verimi alamadı. Bu sonuçların , sportif direktör Belözoğlu'na kanat için rapor verdi.

Fenerbahçe'den beklenmedik ayrılık kararı! Sezon başı geldi takasta kullanılacak

Sarı-lacivertliler yerli olarak listesine 'den 'ı aldı. Tecrübeli futbolcunun ile takas yoluyla 'ye gelmesi hedefleniyor.

Fenerbahçe'den beklenmedik ayrılık kararı! Sezon başı geldi takasta kullanılacak

Esas mevkisi sağ kanat olmasına karşın sol kanatta da görev yapabilen 'ın ile 30 Haziran 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 27 yaşındaki futbolcu bu sezon 11 maçta 4 gol 4 asist yaptı.

Fenerbahçe'den beklenmedik ayrılık kararı! Sezon başı geldi takasta kullanılacak

Haziran 2016 yılında 'ye dönen tecrübeli oyuncu takımın değişilmez oyuncuları arasında yer aldı.

Fenerbahçe'den beklenmedik ayrılık kararı! Sezon başı geldi takasta kullanılacak

geçen sezon açılan Stadyumu'nun ilk maçında 'a karşı gol atarak yeni statta fileleri sarsan ilk oyuncu olarak tarihe geçti. (Ajansspor)

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