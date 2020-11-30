Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası Erol Bulut ve Emre Belözoğlu devreye girdi! İşte soyunma odasında konuşulanlar (FB BJK spor haberi)

- derbisi sonrası ve devreye girdi! İşte soyunma odasında konuşulanlar ( spor haberi)

Sahasında 15 yıl sonra 'a 4-2 mağlup olan 'de hayal kırıklığı yaşanıyor. maçından sonra iç sahada Beşiktaş'a mağlup olan sarı-lacivertli takımda teknik direktör ve devreye girdi. İşte soyunma odasında yapılan konuşmalar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 17:21
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası Erol Bulut ve Emre Belözoğlu devreye girdi! İşte soyunma odasında konuşulanlar (FB BJK spor haberi)

Süper Lig'in 10'uncu haftasında dün akşam , 'a 4-3 yenildi. Fenerbahçe'yi Kadıköy'de son olarak 17 Nisan 2005 tarihinde aldığı 4-3'lük skorla yenen Beşiktaş, 15 yıl sonra yine aynı skorla Kadıköy'den galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası Erol Bulut ve Emre Belözoğlu devreye girdi! İşte soyunma odasında konuşulanlar (FB BJK spor haberi)

Derbide kaybetmekten çok istediklerini sahaya yansıtamamanın hayal kırıklığını yaşayan sarı-lacivertli oyuncular, birbirlerine güvenip çalışmaktan başka şanslarının olmadığı konusunda birleştiler.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası Erol Bulut ve Emre Belözoğlu devreye girdi! İşte soyunma odasında konuşulanlar (FB BJK spor haberi)

Bu sezon camianın kendilerinden mutlak şampiyonluk beklediğinin bilincinde olan Fenerbahçeli futbolcular, puan kayıplarını telafi ederek hedeflerine yürüyecekler.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası Erol Bulut ve Emre Belözoğlu devreye girdi! İşte soyunma odasında konuşulanlar (FB BJK spor haberi)

EROL BULUT: BÖYLE BİR MAÇI BİR DAHA YAŞAMAK İSTEMİYORUM
Teknik Direktör , maç sonunda soyunma odasında oyuncularına yaşadığı hayal kırıklığını dile getirirken, acı reçeteye dair mesajlarını vererek; böyle bir maçı bir daha yaşamak istemediğini, takım olarak kazanıp takım olarak kaybettiklerini, kazanan takım kimliğini de sahaya yine hep birlikte yansıtacaklarına inandığını söyledi.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası Erol Bulut ve Emre Belözoğlu devreye girdi! İşte soyunma odasında konuşulanlar (FB BJK spor haberi)

EMRE BELÖZOĞLU: BU TAKIM ŞAMPİYON OLACAK
Sportif direktör da büyük üzüntü yaşayan takımı teselli ederek, ''Bu maç bitti, önümüzde yeni bir maç var, kazanmamız gerekiyor. Hatalarımızı görüp, bu psikolojiden hemen çıkmalı ve bu haftaki Denizlispor maçına hep birlikte tüm camiamızla konsantre olmalıyız.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası Erol Bulut ve Emre Belözoğlu devreye girdi! İşte soyunma odasında konuşulanlar (FB BJK spor haberi)

Dik duracağız, zorlukların altından beraber kalkacağız, geride bizi bekleyen 30 hafta ve onlarca puan var. Bu takım şampiyon olacak" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası Erol Bulut ve Emre Belözoğlu devreye girdi! İşte soyunma odasında konuşulanlar (FB BJK spor haberi)

Sportif Direktör Belözoğlu takıma, "Herkes dersini alıp, sorumluluğunun farkında olup, önüne baksın" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası Erol Bulut ve Emre Belözoğlu devreye girdi! İşte soyunma odasında konuşulanlar (FB BJK spor haberi)

ayrıca, "18 oyuncusu ve teknik heyeti yeni gelmiş olan bu takım, 10 maçta 3 derbi oynamasına rağmen hala ligin zirvesinde. Kaybedilen hiçbir şey yok" dedi.

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