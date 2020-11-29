Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Beşiktaş maçı öncesi Erol Bulut'tan yorum: 3 puanı alıp yolumuza devam ederiz inşallah

- maçı öncesi 'tan yorum: 3

'nin 10. haftasında , sahasında 'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe , açıklamalarda bulundu. Bulut, "İstediğimiz 3 ." ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 18:30 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 18:45
Fenerbahçe - Beşiktaş maçı öncesi Erol Bulut'tan yorum: 3 puanı alıp yolumuza devam ederiz inşallah

'nin 10. haftasında , sahasında 'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe , açıklamalarda bulundu.

İşte Erol Bulut'un açıklamaları:

25 futbolcumuz var. Sakatlar ve hasta olanların dışında futbolcularımın hepsi performans olarak iyi durumda. Bugün öyle gerekti, Novak'la başlama düşüncemiz oldu.

Beşiktaş geçen hafta önemli bir galibiyet aldı. Bizim de gidişatımız iyi. Geçen hafta kazandık. Onu devam ettirmek istiyoruz. İstediğimiz 3 .

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