Fenerbahçe - Beşiktaş maçı öncesi Erol Bulut'tan yorum: 3 puanı alıp yolumuza devam ederiz inşallah

Süper Lig'nin 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, açıklamalarda bulundu.

İşte Erol Bulut'un açıklamaları:

25 futbolcumuz var. Sakatlar ve hasta olanların dışında futbolcularımın hepsi performans olarak iyi durumda. Bugün öyle gerekti, Novak'la başlama düşüncemiz oldu.

Beşiktaş geçen hafta önemli bir galibiyet aldı. Bizim de gidişatımız iyi. Geçen hafta kazandık. Onu devam ettirmek istiyoruz. İstediğimiz 3 puanı alıp yolumuza devam ederiz inşallah.

